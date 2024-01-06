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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

В Новой Таволжанке установили памятник погибшим танкистам

В белгородской Новой Таволжанке открылся памятник в честь погибших танкистов

6 января 2024, 11:22
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
В Новой Таволжанке установили памятник погибшим танкистам

В приграничье Белгородской области появился мемориал Героям-защитникам

В Шебекинском горокруге появился мемориал, посвящённый защитникам муниципалитета. Летом 2023 года в Новой Таволжанке погибли танкисты, которые защищали село при проникновении ДРГ. Фотографиями памятника поделился глава округа Владимир Жданов.
Сюжет
Память

В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга в конце декабря открыли мемориал, посвящённый танкистам. Последние защищали муниципалитет при нападении украинской диверсионной группы. Памятник установили на месте, где в июне снарядом была подбита боевая машина с экипажем.

Ранее о планах установить мемориал сообщал глава муниципалитета Владимир Жданов. Он рассказал, что в селе появилось место, куда люди приносят цветы и лампадки в память о павших солдатах. В июне при нападении диверсантов там погибли танкисты.

Напомним, ДРГ атаковала Новую Таволжанку 4 июня 2023 года. Эту информацию тогда подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Как сообщалось, противник использовал для укрытий дома местных жителей. Оттуда он вёл огонь по позициям ВС РФ.

В Новой Таволжанке установили памятник погибшим танкистамВ Новой Таволжанке установили памятник погибшим танкистам
В Новой Таволжанке установили памятник погибшим танкистам
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
Памятник погибшим при защите Шебекино танкистам поставят в Белгородской области
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#Белгородская область#Память#Белгород#Наталья Корявых#Мемориал#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#ДРГ#Танкисты
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