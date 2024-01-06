В белгородской Новой Таволжанке открылся памятник в честь погибших танкистов

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга в конце декабря открыли мемориал, посвящённый танкистам. Последние защищали муниципалитет при нападении украинской диверсионной группы. Памятник установили на месте, где в июне снарядом была подбита боевая машина с экипажем.
Ранее о планах установить мемориал сообщал глава муниципалитета Владимир Жданов. Он рассказал, что в селе появилось место, куда люди приносят цветы и лампадки в память о павших солдатах. В июне при нападении диверсантов там погибли танкисты.
Напомним, ДРГ атаковала Новую Таволжанку 4 июня 2023 года. Эту информацию тогда подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Как сообщалось, противник использовал для укрытий дома местных жителей. Оттуда он вёл огонь по позициям ВС РФ.