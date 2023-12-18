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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:55

Стрельба

Трое убиты, пятеро сбежали: что известно о бое с ДРГ в районе белгородской границы?

18 декабря 2023, 06:53
Фото: Midjourney
Стрельба

SHOT: в Белгородской области убили троих украинских диверсантов

По неофициальным данным, группа из восьми человек пыталась зайти на территорию села Теребрено Краснояружского района. После их вытеснения начался обстрел села, в результате которого оказались повреждены три дома и ЛЭП.

По информации Telegram-канала SHOT, диверсанты были убиты во время боя в районе села Теребрено Белгородской области. Сообщается, что восемь членов диверсионной группы шли со стороны села Грабовское Сумской области и подобрались к границе с Краснояружским районом около 11:30 вчерашнего дня, 17 декабря.

Российские пограничники открыли огонь по украинским диверсантам и за полчаса убили троих их членов. Остальные бежали с минимум одним раненым человеком. Со стороны России потерь нет.

Сообщается также, что у противника при себе находились американские винтовки М4, несколько РПГ и комплексы взрывчатки типа С4.

Спустя час после вытеснения ДРГ село Теребрено оказалось под огнём: по территории выпустили около 50 мин калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм. Повреждения получила линия ЛЭП и три жилых дома. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Отметим, что официального подтверждения данной информации нет. Глава региона Вячеслав Гладков ранее сообщал только о повреждениях после обстрела. В настоящий момент в населённом пункте нет электричества и сотовой связи. К полудню обещают подать свет, а после него наладить связь.

Стало известно, когда восстановят связь и электричество в обстрелянном ВСУ селе
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