Трое убиты, пятеро сбежали: что известно о бое с ДРГ в районе белгородской границы?

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
По информации Telegram-канала SHOT, диверсанты были убиты во время боя в районе села Теребрено Белгородской области. Сообщается, что восемь членов диверсионной группы шли со стороны села Грабовское Сумской области и подобрались к границе с Краснояружским районом около 11:30 вчерашнего дня, 17 декабря.
Российские пограничники открыли огонь по украинским диверсантам и за полчаса убили троих их членов. Остальные бежали с минимум одним раненым человеком. Со стороны России потерь нет.
Сообщается также, что у противника при себе находились американские винтовки М4, несколько РПГ и комплексы взрывчатки типа С4.
Спустя час после вытеснения ДРГ село Теребрено оказалось под огнём: по территории выпустили около 50 мин калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм. Повреждения получила линия ЛЭП и три жилых дома. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Отметим, что официального подтверждения данной информации нет. Глава региона Вячеслав Гладков ранее сообщал только о повреждениях после обстрела. В настоящий момент в населённом пункте нет электричества и сотовой связи. К полудню обещают подать свет, а после него наладить связь.