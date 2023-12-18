Трое убиты, пятеро сбежали: что известно о бое с ДРГ в районе белгородской границы?

Отметим, что официального подтверждения данной информации нет. Глава региона Вячеслав Гладков ранее сообщал только о повреждениях после обстрела. В настоящий момент в населённом пункте нет электричества и сотовой связи. К полудню обещают подать свет, а после него наладить связь.