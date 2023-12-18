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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Гладков озвучил сроки восстановления связи и электричества в приграничном селе

Стало известно, когда восстановят связь и электричество в обстрелянном ВСУ селе

18 декабря 2023, 06:27
Фото: 1MI

Гладков озвучил сроки восстановления связи и электричества в приграничном селе

Речь идёт о населённом пункте в Краснояружском районе. Вчера село попало под массированную атаку со стороны ВСУ. Люди остались без света и связи.

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сейчас главный вопрос — это восстановление электроэнергии в селе в Краснояружском районе, которое попало под обстрел ВСУ 17 декабря.

Ночь жители села, где вчера было большое количество обстрелов, просидели без света и связи. «Россети» обещают до 12:00 восстановить электроэнергию. Возьмите на личный контроль.
Вячеслав Гладков

По словам министра ЖКХ Белгородской области Алексея Ботвиньева, аварийная бригада уже выехала.

Связи в связи с отсутствием электроэнергии нет. Как только восстанавливается подача по постоянной схеме электроснабжения, прошу максимально быстро восстановить сотовую связь.
Вячеслав Гладков

Губернатор также отметил, что он встретился с главой села и поручил максимально быстро провести подомовой обход.

Понимаю, что сейчас три дома повреждены. Куда было прямое попадание, дом загорелся. Там люди не живут. Поэтому нужно связаться с собственниками, получить согласие на восстановление. Я предлагаю во второй половине недели начать восстановительные работы со строительством нового жилья.
Вячеслав Гладков

Напомним, в результате обстрела села Теребрено пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждения получили три дома. В один дом попал снаряд, ещё в одном осколками выбило стёкла, посекло фасад и кровлю, а в третьем сгорела беседка.

Повреждён частный дом: последствия обстрела села в Краснояружском районе
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#Белгородская область#Губернатор#Электричество#Связь#Краснояружский район#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Восстановление#Россети#Аварийная бригада#Подомовой обход
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