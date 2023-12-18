Стало известно, когда восстановят связь и электричество в обстрелянном ВСУ селе

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сейчас главный вопрос — это восстановление электроэнергии в селе в Краснояружском районе, которое попало под обстрел ВСУ 17 декабря.
Ночь жители села, где вчера было большое количество обстрелов, просидели без света и связи. «Россети» обещают до 12:00 восстановить электроэнергию. Возьмите на личный контроль.
Вячеслав Гладков
По словам министра ЖКХ Белгородской области Алексея Ботвиньева, аварийная бригада уже выехала.
Связи в связи с отсутствием электроэнергии нет. Как только восстанавливается подача по постоянной схеме электроснабжения, прошу максимально быстро восстановить сотовую связь.
Вячеслав Гладков
Губернатор также отметил, что он встретился с главой села и поручил максимально быстро провести подомовой обход.
Понимаю, что сейчас три дома повреждены. Куда было прямое попадание, дом загорелся. Там люди не живут. Поэтому нужно связаться с собственниками, получить согласие на восстановление. Я предлагаю во второй половине недели начать восстановительные работы со строительством нового жилья.
Вячеслав Гладков
Напомним, в результате обстрела села Теребрено пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждения получили три дома. В один дом попал снаряд, ещё в одном осколками выбило стёкла, посекло фасад и кровлю, а в третьем сгорела беседка.