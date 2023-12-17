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Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Три дома повреждены при обстреле белгородского приграничья, два села — без света

Последствия после происшествия в приграничном селе оказались более серьёзными

17 декабря 2023, 17:27
Фото: Bel.ru

Три дома повреждены при обстреле белгородского приграничья, два села — без света

При обстреле села Теребрено в Краснояружском районе пострадали три домовладения, в двух сёлах нет электричества, сообщил Вячеслав Гладков.

По уточнённой информации в результате обстрела находящегося в нескольких сотнях метров от границы с Украиной села Теребрено пострадавших среди мирных жителей не было.

Повреждения получили три домовладения. В один дом попал снаряд, ещё в одном осколками выбило стёкла, посекло фасад и кровлю, а в третьем сгорела беседка. Утром понедельника подомовой обход будет продолжен.

Взрывами повреждена линия электропередачи, без света остались Теребрено и соседнее село Староселье. Ремонтные работы начнут сразу, как только получат разрешение от Министерства обороны РФ.

Был повреждён и газопровод, газовые службы последствия устранили.

Днём 17 декабря стало известно, что в белгородском приграничье у села Теребрено идёт стрелковый бой с ВСУ. О последствиях этого боя на данный момент подтверждённой информации нет.

На границе Белгородской области идёт стрелковый бой с ВСУ
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