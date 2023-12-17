Последствия после происшествия в приграничном селе оказались более серьёзными

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
По уточнённой информации в результате обстрела находящегося в нескольких сотнях метров от границы с Украиной села Теребрено пострадавших среди мирных жителей не было.
Повреждения получили три домовладения. В один дом попал снаряд, ещё в одном осколками выбило стёкла, посекло фасад и кровлю, а в третьем сгорела беседка. Утром понедельника подомовой обход будет продолжен.
Взрывами повреждена линия электропередачи, без света остались Теребрено и соседнее село Староселье. Ремонтные работы начнут сразу, как только получат разрешение от Министерства обороны РФ.
Был повреждён и газопровод, газовые службы последствия устранили.
Днём 17 декабря стало известно, что в белгородском приграничье у села Теребрено идёт стрелковый бой с ВСУ. О последствиях этого боя на данный момент подтверждённой информации нет.