Уголовные дела завели на актёра сериала «Глухарь» за нападение ДРГ на Белгородчину

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
На экс-актёра «Театра Луны» Кирилла Канахина завели уголовные дела по нескольким статьям. Он участвовал в рейдах диверсантов на Белгородскую и Брянскую области. В России фигуранту грозит пожизненное заключение.
По данным источника, Канахин обвиняется в госизмене, организации террористического сообщества и участии в нём, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Сообщается, что бывший актёр в августе 2022 года вступил в запрещённый на территории РФ РДК* («Русский добровольческий корпус»), который участвует в боевых действиях против РФ на стороне ВСУ.
Кирилл Канахин — из Санкт-Петербурга, был актёром второго плана. Снимался в сериалах «Глухарь», «Закон и порядок», а также в нескольких фильмах.
Напомним, ДРГ в мае зашла на территорию Белгородской области в Грайворонский горокруг. В результате атаки погиб мужчина. Он состоял в местной самообороне.
*Внесён в список террористических и экстремистских организаций.