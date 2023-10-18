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Актёра обвинили в госизмене после рейдов ДРГ в Белгородской области

Уголовные дела завели на актёра сериала «Глухарь» за нападение ДРГ на Белгородчину

18 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI

Актёра обвинили в госизмене после рейдов ДРГ в Белгородской области

Экс-актёра «Театра Луны» Кирилла Канахина обвинили в госизмене и других преступлениях за участие в рейдах диверсантов на территорию Белгородской и Брянской областей. В России ему грозит пожизненное заключение, сообщает Telegram-канал SHOT.

На экс-актёра «Театра Луны» Кирилла Канахина завели уголовные дела по нескольким статьям. Он участвовал в рейдах диверсантов на Белгородскую и Брянскую области. В России фигуранту грозит пожизненное заключение.

По данным источника, Канахин обвиняется в госизмене, организации террористического сообщества и участии в нём, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Сообщается, что бывший актёр в августе 2022 года вступил в запрещённый на территории РФ РДК* («Русский добровольческий корпус»), который участвует в боевых действиях против РФ на стороне ВСУ.

Кирилл Канахин — из Санкт-Петербурга, был актёром второго плана. Снимался в сериалах «Глухарь», «Закон и порядок», а также в нескольких фильмах.

Напомним, ДРГ в мае зашла на территорию Белгородской области в Грайворонский горокруг. В результате атаки погиб мужчина. Он состоял в местной самообороне.

*Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

Кирилл КанахинКирилл Канахин
Кирилл Канахин
Фото: Telegram-канал SHOT
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#Белгородская область#Уголовное дело#Брянская область#Белгород#Наталья Корявых#Госизмена#ДРГ#Актёр#Атака ДРГ на Белгородскую область
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