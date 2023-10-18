Уголовные дела завели на актёра сериала «Глухарь» за нападение ДРГ на Белгородчину

По данным источника, Канахин обвиняется в госизмене, организации террористического сообщества и участии в нём, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Сообщается, что бывший актёр в августе 2022 года вступил в запрещённый на территории РФ РДК* («Русский добровольческий корпус»), который участвует в боевых действиях против РФ на стороне ВСУ.