Украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться на территорию Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Как сообщает SHOT, вчера российские пограничники смогли засечь группу диверсантов в районе территории посёлка Старый Волоконовского района. Вооружённые якобы пытались прорваться через границу. До попытки прорыва канал отмечает прошедшую двадцатиминутную перестрелку. Попытка прорыва группы из пяти человек через границу не удалась.
Министерство обороны РФ пока что не давало официальный комментарий касательно данной информации.
За прошедшие сутки в Белгородской область зафиксирован свыше ста атак со стороны ВСУ с применением миномётов и гранатомётов. Несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов сбиты. Также один БПЛА после посадки взорвался в Шебекино. По информации главы региона, не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.