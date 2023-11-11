Украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться на территорию Белгородской области?

За прошедшие сутки в Белгородской область зафиксирован свыше ста атак со стороны ВСУ с применением миномётов и гранатомётов. Несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов сбиты. Также один БПЛА после посадки взорвался в Шебекино. По информации главы региона, не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.