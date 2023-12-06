Срочник предотвратил заход украинской ДРГ в Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Артур Калистратов проходил срочную службу в Белгородской области, когда помог предотвратить заход украинской диверсионной группы на территорию региона. 1 декабря мужчину в торжественной обстановке наградили медалью «За воинскую доблесть» второй степени.
Герой родом из Лодейнопольского района Ленинградской области. В Лодейном Поле Калистратов окончил девять классов и поступил в химико-индустриальный техникум. Мужчину призвали на срочную службу в Белгородскую область в декабре 2021 года.
Напомним, что ранее в Кремле орденом Мужества наградили главу Шебекинского округа Белгородской области Владимира Жданова.
В конце ноября при обстреле региона пострадали двое членов самообороны: один из них уже был награждён медалью «За доблесть в рядах Белгородской самообороны», второго мужчину наградили после получения ранения.