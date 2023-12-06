Срочник предотвратил заход украинской ДРГ в Белгородскую область

Ленинградцу вручили медаль за подвиг в Белгородской области

Службу в приграничном регионе мужчина проходил с декабря 2021 года по декабрь 2022 года. В этот период петербуржец предотвратил заход украинской ДРГ в регион. Его наградили медалью «За воинскую доблесть» второй степени, сообщила администрация Лодейнопольского района.