Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Награждение Артура Калистратова

Срочник предотвратил заход украинской ДРГ в Белгородскую область

6 декабря 2023, 11:17
Фото: администрация Лодейнопольского района
Награждение Артура Калистратова

Ленинградцу вручили медаль за подвиг в Белгородской области

Службу в приграничном регионе мужчина проходил с декабря 2021 года по декабрь 2022 года. В этот период петербуржец предотвратил заход украинской ДРГ в регион. Его наградили медалью «За воинскую доблесть» второй степени, сообщила администрация Лодейнопольского района.

Артур Калистратов проходил срочную службу в Белгородской области, когда помог предотвратить заход украинской диверсионной группы на территорию региона. 1 декабря мужчину в торжественной обстановке наградили медалью «За воинскую доблесть» второй степени.

Герой родом из Лодейнопольского района Ленинградской области. В Лодейном Поле Калистратов окончил девять классов и поступил в химико-индустриальный техникум. Мужчину призвали на срочную службу в Белгородскую область в декабре 2021 года.

Напомним, что ранее в Кремле орденом Мужества наградили главу Шебекинского округа Белгородской области Владимира Жданова.

В конце ноября при обстреле региона пострадали двое членов самообороны: один из них уже был награждён медалью «За доблесть в рядах Белгородской самообороны», второго мужчину наградили после получения ранения.

Награждение Артура КалистратоваНаграждение Артура Калистратова
Медаль Артура КалистратоваМедаль Артура Калистратова
Награждение Артура Калистратова
Фото: администрация Лодейнопольского района
Врачи оценили состояние раненных при атаке ВСУ бойцов белгородской самообороны
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские дети-герои: за какие подвиги юные жители региона удостоены медалейВытащил двоих из огня: белгородский лейтенант получил медаль «За спасение погибавших»Бывшего сенатора и героя СВО Гладков наградил медалями
#Белгородская область#Награда#Медаль#Ленинградская область#Белгород#ДРГ#Александра Склярова
Подпишитесь
Новая атака: осколками снаряда пробило крышу дома в Белгородской области
Сегодня, 10:14
Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора
Сегодня, 09:21
Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?
Сегодня, 12:18
Суд назначил наказание офицерам, из-за которых погибли военные в Белгородской области
Сегодня, 06:46
Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников
Сегодня, 12:24
Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука
Сегодня, 06:54