На границе Белгородской области идёт стрелковый бой с ВСУ

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Со стороны Украины обстреливают село Теребрено. Профильные ведомства контролируют ситуацию, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Также по предварительной информации на границе села идёт стрелковый бой с противником.
Повреждены линии электропередач в нескольких сёлах, спецслужбы будут ликвидировать последствия после согласования с минобороны РФ, подытожил глава региона.
Напомним, за последние сутки ВСУ обстреляли регион 58 раз. В Шебекинском округе осколочные ранения получил один мужчина, также погибло 12 коров на ферме. Всего было атаковано шесть муниципалитетов.