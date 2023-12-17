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Постановочное фото

На границе Белгородской области идёт стрелковый бой с ВСУ

17 декабря 2023, 11:01
Фото: 1MI
Постановочное фото
Глава региона сообщил об обстреле Краснояружского района и стрельбе на границе.
Сюжет
Граница

Со стороны Украины обстреливают село Теребрено. Профильные ведомства контролируют ситуацию, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Также по предварительной информации на границе села идёт стрелковый бой с противником.

Повреждены линии электропередач в нескольких сёлах, спецслужбы будут ликвидировать последствия после согласования с минобороны РФ, подытожил глава региона.

Напомним, за последние сутки ВСУ обстреляли регион 58 раз. В Шебекинском округе осколочные ранения получил один мужчина, также погибло 12 коров на ферме. Всего было атаковано шесть муниципалитетов.

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#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Граница#Краснояружский район#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Екатерина Никулина#Приграничье#СВО#Миноборона РФ
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