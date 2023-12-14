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Published Сегодня, 08:44

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Обстрел

Атаки ВСУ продолжаются: в шести районах Белгородской области было неспокойно

14 декабря 2023, 08:44
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородскую область за день атаковали 63 боеприпасами

Несколько взрывных устройств сбросили над регионом с беспилотников, ещё четыре дрона при посадке взорвались. Помимо этого, ВСУ продолжают бить по Белгородской области из артиллерии и миномётов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

13 декабря в шести приграничных районах Белгородской области было неспокойно. Разрушений нет. Вместе с тем в результате одного из происшествий пострадали мирные жители.

В Краснояружском районе три человека ранены в результате подрыва автомобиля на мине. Пострадавшие остаются в больнице с различными травмами. Состояние одного из пациентов оценивают как тяжёлое. По неподтверждённым данным, двое раненых — краснояружские чиновники.

Несколько раз ВСУ атаковали беспилотниками. По два взрывных устройства сбросили с БПЛА над Журавлёвкой и Щетиновкой в Белгородском районе, ещё одно — на окраине Староселья в Краснояружском районе. Два осколочных боеприпаса сбросили над Новой Таволжанкой в Шебекинсом горокруге. Ещё по два дрона посадили в хуторе Балки и селе Муром — беспилотники впоследствии взорвались.

Четыре приграничных района подверглись миномётному обстрелу. Под ударами были Лозовая Рудка в Борисовском районе — два прилёта, село Новое и хутор Старый в Волоконовском районе — три и два прилёта соответственно, Козинка в Грайворонском горокруге — два прилёта. Восемь миномётных снарядов выпустили по Белянке, один — по Мурому, два — по хутору Мухин.

Из артиллерии ВСУ открыли огонь по Щетиновке, Солнцевке, МАПП «Нехотеевка» и Журавлёвке в Белгородском районе. Здесь насчитали три, четыре, два и 14 прилётов соответственно. Восемь артиллерийских снарядов выпустили по Колотиловке в Краснояружском районе, один — по Староселью.

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Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
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