Атаки ВСУ продолжаются: в шести районах Белгородской области было неспокойно

Несколько раз ВСУ атаковали беспилотниками. По два взрывных устройства сбросили с БПЛА над Журавлёвкой и Щетиновкой в Белгородском районе, ещё одно — на окраине Староселья в Краснояружском районе. Два осколочных боеприпаса сбросили над Новой Таволжанкой в Шебекинсом горокруге. Ещё по два дрона посадили в хуторе Балки и селе Муром — беспилотники впоследствии взорвались.