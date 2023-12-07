Дома и административное здание пострадали от обстрела в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Вечером 7 декабря стало известно об обстреле населённого пункта в Краснояружском районе. Под обстрелом оказалось село Графовка. Никто из мирных жителей не пострадал.
В трёх домах были выбиты стёкла и посечены заборы. Кроме того, разрушения зафиксировали в административном здании. Там была повреждена беседка и фронтон.
Ремонтом и оценкой ущерба специалисты займутся в светлое время суток.
Напомним, что вчера, 6 декабря по области ВСУ выпустили порядка 130 снарядов, под атакой оказались шесть районов. Обошлось без пострадавших.