Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Под обстрел ВСУ попало село Графовка в Белгородской области

Дома и административное здание пострадали от обстрела в белгородском приграничье

7 декабря 2023, 15:55
Фото: 1MI

Под обстрел ВСУ попало село Графовка в Белгородской области

В домах посечены заборы и выбиты окна. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 7 декабря стало известно об обстреле населённого пункта в Краснояружском районе. Под обстрелом оказалось село Графовка. Никто из мирных жителей не пострадал.

В трёх домах были выбиты стёкла и посечены заборы. Кроме того, разрушения зафиксировали в административном здании. Там была повреждена беседка и фронтон.

Ремонтом и оценкой ущерба специалисты займутся в светлое время суток.

Напомним, что вчера, 6 декабря по области ВСУ выпустили порядка 130 снарядов, под атакой оказались шесть районов. Обошлось без пострадавших.

Читайте также:
Окраина села в Белгородской области попала под обстрел ВСУДва дома и экскаватор пострадали при обстрелах Белгородской областиОбстрелов стало меньше? Под обстрел ВСУ попало одно приграничное село
#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?
Сегодня, 10:01
Депутаты Белгорода смогут тратить на помощников до 232 тысяч бюджетных рублей в год
Сегодня, 12:40
В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
Сегодня, 07:06
Гладков и детский омбудсмен разберутся, что происходит в детдоме под Белгородом
Сегодня, 13:12
Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?
Сегодня, 07:18
«Родина-мать зовёт»: по Белгороду снова ездит «военкомат» в автобусе
Сегодня, 13:46