Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области

Один из них находится в тяжёлом состоянии. У мужчины частичная ампутация ног, сейчас он в реанимации под ИВЛ. Когда его состояние стабилизируется, медики решат, нужно ли его направить на дальнейшее лечение в Москву. Пока же пациент остаётся в областной больнице.