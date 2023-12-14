Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
13 декабря в Краснояружском районе автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Три человека ранены.
Один из них находится в тяжёлом состоянии. У мужчины частичная ампутация ног, сейчас он в реанимации под ИВЛ. Когда его состояние стабилизируется, медики решат, нужно ли его направить на дальнейшее лечение в Москву. Пока же пациент остаётся в областной больнице.
У второй пострадавшей — минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы. Её состояние оценивают как средней степени тяжести.
У третьего пострадавшего сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости. Оба пациента находятся в горбольнице № 2 Белгорода.
По информации Telegram-канала Baza, двое пострадавших при подрыве авто на мине — чиновники краснояружской администрации. Речь идёт о якобы заместителе главы района и главе Вязовского сельского поселения. Официального подтверждения этой информации не было.
В Сети тем временем появились фото, как утверждается, с места происшествия.