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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Фото с места происшествия

Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области

14 декабря 2023, 08:05
Фото: Telegram-канал «Zаписки Vетерана»
Фото с места происшествия

Один из пострадавших при взрыве мины белгородцев находится в тяжёлом состоянии

Всего пострадали три человека. Состояние одного из них медики оценивают как тяжёлое: его могут направить на лечение в Москву. Ещё двое пациентов остаются в горбольнице № 2. Об их состоянии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Мина

13 декабря в Краснояружском районе автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Три человека ранены.

Один из них находится в тяжёлом состоянии. У мужчины частичная ампутация ног, сейчас он в реанимации под ИВЛ. Когда его состояние стабилизируется, медики решат, нужно ли его направить на дальнейшее лечение в Москву. Пока же пациент остаётся в областной больнице.

У второй пострадавшей — минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы. Её состояние оценивают как средней степени тяжести.

У третьего пострадавшего сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости. Оба пациента находятся в горбольнице № 2 Белгорода.

По информации Telegram-канала Baza, двое пострадавших при подрыве авто на мине — чиновники краснояружской администрации. Речь идёт о якобы заместителе главы района и главе Вязовского сельского поселения. Официального подтверждения этой информации не было.

В Сети тем временем появились фото, как утверждается, с места происшествия.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Telegram-канал «Zаписки Vетерана»
Baza: В результате подрыва авто в Белгородской области пострадали двое чиновников
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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Мина#Краснояружский район#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Подрыв
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