Утро воскресенья в Белгородской области началось с уведомления об обстреле

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Спасатели сообщили об обстреле и призвали жителей села Новая Таволжанка занять укрытия. Уведомление об обстреле пришло в 11:18. Как передают на момент публикации шебекинские Telegram-каналы, обстрел продолжается.
Новая Таволжанка попадала в сводки об обстрелах 6 декабря. В тот день помимо неё под удар в Шебекинском горокруге попали Мухин и Муром. По населённым пунктам выпустили по три миномётных снаряда. Кроме того, над хутором Мухин сбили беспилотник.
Недавно губернатор Вячеслав Гладков рассказал о жизни в Новой Таволжанке. Главу региона поразило мужество местных в 50 метрах от государственной границы — «это гражданский патриотизм». В селе идут ремонтные работы: по последним данным в Таволжанке восстановили ещё 21 дом. Строителей, которые там работают, наградят.