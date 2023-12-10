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ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Утро воскресенья в Белгородской области началось с уведомления об обстреле

10 декабря 2023, 08:48
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Утром 10 декабря РСЧС сообщило об обстреле села Новая Таволжанка. Населённый пункт находится рядом с Шебекино в Белгородской области.
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Обстрел

Спасатели сообщили об обстреле и призвали жителей села Новая Таволжанка занять укрытия. Уведомление об обстреле пришло в 11:18. Как передают на момент публикации шебекинские Telegram-каналы, обстрел продолжается.

Новая Таволжанка попадала в сводки об обстрелах 6 декабря. В тот день помимо неё под удар в Шебекинском горокруге попали Мухин и Муром. По населённым пунктам выпустили по три миномётных снаряда. Кроме того, над хутором Мухин сбили беспилотник.

Недавно губернатор Вячеслав Гладков рассказал о жизни в Новой Таволжанке. Главу региона поразило мужество местных в 50 метрах от государственной границы — «это гражданский патриотизм». В селе идут ремонтные работы: по последним данным в Таволжанке восстановили ещё 21 дом. Строителей, которые там работают, наградят.

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#Общество#Белгородская область#Ремонтные работы#Жители#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Уведомление#Шебекинский горокруг#Артем Черненко#Укрытия#РСЧС
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