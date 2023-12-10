Утро воскресенья в Белгородской области началось с уведомления об обстреле

Новая Таволжанка попадала в сводки об обстрелах 6 декабря. В тот день помимо неё под удар в Шебекинском горокруге попали Мухин и Муром. По населённым пунктам выпустили по три миномётных снаряда. Кроме того, над хутором Мухин сбили беспилотник.