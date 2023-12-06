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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Окраина села в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Окраина села в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

6 декабря 2023, 17:05
Фото: Bel.ru
Повреждена линия электропередачи. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 6 декабря стало известно об обстреле окраины села Вязовое в Краснояружском районе. Из местных жителей никто не пострадал.

Повреждения получила линия электропередачи. Несколько улиц в населённом пункте попали под отключение. По словам губернатора, к ликвидации последствий специалисты приступят в светлое время суток.

Также сегодня под атакой ВСУ оказалась Козинка в Грайворонском горокруге. В одном из частных домов зафиксировали разрушения — пробита крыша, выбиты окна и повреждён фасад. Обошлось без пострадавших.

Позже местные жители услышали звуки взрывов в небе над областным центром. По предварительным данным, звук был связан с работой ВС РФ.

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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Повреждения#СВО#Обстрел ВСУ
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