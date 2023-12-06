Окраина села в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Вечером 6 декабря стало известно об обстреле окраины села Вязовое в Краснояружском районе. Из местных жителей никто не пострадал.
Повреждения получила линия электропередачи. Несколько улиц в населённом пункте попали под отключение. По словам губернатора, к ликвидации последствий специалисты приступят в светлое время суток.
Также сегодня под атакой ВСУ оказалась Козинка в Грайворонском горокруге. В одном из частных домов зафиксировали разрушения — пробита крыша, выбиты окна и повреждён фасад. Обошлось без пострадавших.
Позже местные жители услышали звуки взрывов в небе над областным центром. По предварительным данным, звук был связан с работой ВС РФ.