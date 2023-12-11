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Published Сегодня, 08:35

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Беспилотник

Неустановленное взрывное устройство сбросили ВСУ над Белгородской областью

11 декабря 2023, 08:35
Фото: Midjourney
Беспилотник

Новую Таволжанку в Белгородской области обстреляли из артиллерии и миномётов

Регион обстреляли из артиллерии и миномётов, были и атаки с беспилотников. Под ударом находились пять приграничных районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

10 декабря по Белгородской области ВСУ ударили более 30 раз. Среди прочего регион дважды атаковали с беспилотников.

Так, налёт дрона-камикадзе был в Журавлёвке Белгородского района. Неустановленное взрывное устройство сбросили с беспилотника на окраине Староселья в Краснояружском районе.

Из миномётов ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов. Три прилёта насчитали в хуторе Старом Волоконовского района, четыре — в Сподарюшино Грайворонского горокруга. В Шебекинском горокруге под миномётный обстрел попали хутор Мухин, сёла Середа и Белянка — по ним нанесли три, один и два удара соответственно.

Помимо этого, по Новой Таволжанке выпустили девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов. Под артобстрел попала и окраина Староселья — здесь было три прилёта.

Пострадавших и разрушений в результате атак нет, сообщил губернатор.

Днём ранее, 9 декабря, под ударом были семь районов Белгородской области. В Борисовском районе ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство с квадрокоптера на экскаватор.

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