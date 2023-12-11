Неустановленное взрывное устройство сбросили ВСУ над Белгородской областью

Из миномётов ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов. Три прилёта насчитали в хуторе Старом Волоконовского района, четыре — в Сподарюшино Грайворонского горокруга. В Шебекинском горокруге под миномётный обстрел попали хутор Мухин, сёла Середа и Белянка — по ним нанесли три, один и два удара соответственно.