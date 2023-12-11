Неустановленное взрывное устройство сбросили ВСУ над Белгородской областью

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
10 декабря по Белгородской области ВСУ ударили более 30 раз. Среди прочего регион дважды атаковали с беспилотников.
Так, налёт дрона-камикадзе был в Журавлёвке Белгородского района. Неустановленное взрывное устройство сбросили с беспилотника на окраине Староселья в Краснояружском районе.
Из миномётов ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов. Три прилёта насчитали в хуторе Старом Волоконовского района, четыре — в Сподарюшино Грайворонского горокруга. В Шебекинском горокруге под миномётный обстрел попали хутор Мухин, сёла Середа и Белянка — по ним нанесли три, один и два удара соответственно.
Помимо этого, по Новой Таволжанке выпустили девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов. Под артобстрел попала и окраина Староселья — здесь было три прилёта.
Пострадавших и разрушений в результате атак нет, сообщил губернатор.
Днём ранее, 9 декабря, под ударом были семь районов Белгородской области. В Борисовском районе ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство с квадрокоптера на экскаватор.