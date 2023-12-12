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Обстрел

Не только «Точка-У»: по Белгородской области ударили из артиллерии и миномётов

12 декабря 2023, 06:38
Фото: 1MI
Обстрел

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз

Атакованы четыре приграничных района. В одном случае сработала система ПВО. Помимо этого, по региону били из артиллерии и миномётов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

По Белгородской области ВСУ ударили 24 раза. Атакованы четыре района. Разрушений и пострадавших среди мирных жителей нет.

Рано утром 12 декабря в Белгородском районе сработала система ПВО. Над Бессоновкой сбили ракету неустановленного образца. В Минобороны ранее уточнили, что ВСУ били по региону ракетой «Точка-У».

Помимо этого, в Белгородском районе под ударом были Щетиновка и Журавлёвка. По ним выпустили три и семь артиллерийских снарядов соответственно. Из артиллерии 11 декабря дважды ударили и по Графовке в Краснояружском районе.

Под миномётный обстрел попали Муром и автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Шебекинском горокруге. По ним выпустили три и шесть снарядов соответственно.

ВСУ накануне также обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге. На окраине села насчитали два прилёта.

Белгородскую область атаковали ракетой «Точка-У»
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