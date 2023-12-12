Не только «Точка-У»: по Белгородской области ударили из артиллерии и миномётов

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По Белгородской области ВСУ ударили 24 раза. Атакованы четыре района. Разрушений и пострадавших среди мирных жителей нет.
Рано утром 12 декабря в Белгородском районе сработала система ПВО. Над Бессоновкой сбили ракету неустановленного образца. В Минобороны ранее уточнили, что ВСУ били по региону ракетой «Точка-У».
Помимо этого, в Белгородском районе под ударом были Щетиновка и Журавлёвка. По ним выпустили три и семь артиллерийских снарядов соответственно. Из артиллерии 11 декабря дважды ударили и по Графовке в Краснояружском районе.
Под миномётный обстрел попали Муром и автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Шебекинском горокруге. По ним выпустили три и шесть снарядов соответственно.
ВСУ накануне также обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге. На окраине села насчитали два прилёта.