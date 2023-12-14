Наконец прозвучал вопрос о Белгородской области — о последствиях обстрелов, восстановлении. Особая экономическая зона будет.



Также задала вопрос директор завода из Шебекино. Попросила помощи в восстановлении производства и имущества предприятий. Прозвучала и просьба о введении особой экономической зоны.



«Отвечу коротко: думаю, создание особой экономической зоны в Шебекино стоит поддержать», — ответил президент.