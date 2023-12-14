Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Наконец прозвучал вопрос о Белгородской области — о последствиях обстрелов, восстановлении. Особая экономическая зона будет.
Также задала вопрос директор завода из Шебекино. Попросила помощи в восстановлении производства и имущества предприятий. Прозвучала и просьба о введении особой экономической зоны.
«Отвечу коротко: думаю, создание особой экономической зоны в Шебекино стоит поддержать», — ответил президент.