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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Наконец прозвучал вопрос о Белгородской области — о последствиях обстрелов, восстановлении

14 декабря 2023, 12:31

Наконец прозвучал вопрос о Белгородской области — о последствиях обстрелов, восстановлении. Особая экономическая зона будет.

Также задала вопрос директор завода из Шебекино. Попросила помощи в восстановлении производства и имущества предприятий. Прозвучала и просьба о введении особой экономической зоны.

«Отвечу коротко: думаю, создание особой экономической зоны в Шебекино стоит поддержать», — ответил президент.

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