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Вячеслав Гладков подтвердил сообщения о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

4 июня 2023, 14:03
Фото: Bel.ru
Губернатор Белгородской области обратился к жителям региона и россиянам.

Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором рассказал, что в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе идёт бой с украинской ДРГ и ответил на призыв националистов встретиться для передачи пленных российских военных.

Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных. На самом деле, зашли с ДРГ, идёт бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они будут уничтожены. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители — хорошим каждый день. Искалеченные дети, убитые старики — вот что остаётся после них.
Вячеслав Гладков

Также Гладков добавил, что пленных российских военных диверсанты, скорее всего, убили. Но если они живы — готов встретиться в МАПП Шебекино до 18 часов.

#Евгений Грицков
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