Вячеслав Гладков подтвердил сообщения о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором рассказал, что в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе идёт бой с украинской ДРГ и ответил на призыв националистов встретиться для передачи пленных российских военных.
Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных. На самом деле, зашли с ДРГ, идёт бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они будут уничтожены. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители — хорошим каждый день. Искалеченные дети, убитые старики — вот что остаётся после них.
Вячеслав Гладков
Также Гладков добавил, что пленных российских военных диверсанты, скорее всего, убили. Но если они живы — готов встретиться в МАПП Шебекино до 18 часов.