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Танк, архивное фото

Памятник погибшим при защите Шебекино танкистам поставят в Белгородской области

10 декабря 2023, 10:41
Фото: 1MI
Танк, архивное фото
О планах установить памятник в Новой Таволжанке рассказал глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Владимир Жданов в своём Telegram-канале рассказал, что в Новой Таволжанке после июньских событий появилось место, куда местные жители приносят цветы и лампадки в память о павших солдатах. Место было выбрано неслучайно: летом здесь погибли танкисты.

Со стороны сопредельного государства на лодках, с учетом реки, сюда проникла ДРГ. Когда наши ребята заходили, чтобы защитить Таволжанку, на этом месте был танковый экипаж с полным боекомплектом, и от прямого попадания боекомплект сдетонировал, и танк был полностью уничтожен.
Владимир Жданов

Глава Шебекинского горокруга считает, что будет правильно установить на этом месте мемориал. Поставить его планируют уже в этом году.

Не так давно губернатор Гладков рассказал о страшных летних событиях в Шебекино. По словам главы региона, летом на приграничный город сбрасывали до 850 снарядов в день. Тем не менее, по мнению Гладкова, бог всё же «бережёт Белгородскую область».

Гладков: «Летом на Шебекино сбрасывали до 850 снарядов в день»
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