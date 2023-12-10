Памятник погибшим при защите Шебекино танкистам поставят в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Владимир Жданов в своём Telegram-канале рассказал, что в Новой Таволжанке после июньских событий появилось место, куда местные жители приносят цветы и лампадки в память о павших солдатах. Место было выбрано неслучайно: летом здесь погибли танкисты.
Со стороны сопредельного государства на лодках, с учетом реки, сюда проникла ДРГ. Когда наши ребята заходили, чтобы защитить Таволжанку, на этом месте был танковый экипаж с полным боекомплектом, и от прямого попадания боекомплект сдетонировал, и танк был полностью уничтожен.
Владимир Жданов
Глава Шебекинского горокруга считает, что будет правильно установить на этом месте мемориал. Поставить его планируют уже в этом году.
Не так давно губернатор Гладков рассказал о страшных летних событиях в Шебекино. По словам главы региона, летом на приграничный город сбрасывали до 850 снарядов в день. Тем не менее, по мнению Гладкова, бог всё же «бережёт Белгородскую область».