Памятник погибшим при защите Шебекино танкистам поставят в Белгородской области

Не так давно губернатор Гладков рассказал о страшных летних событиях в Шебекино. По словам главы региона, летом на приграничный город сбрасывали до 850 снарядов в день. Тем не менее, по мнению Гладкова, бог всё же «бережёт Белгородскую область».