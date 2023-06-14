Украинские диверсанты использовали для укрытий дома жителей Новой Таволжанки

Проезжую часть и обочины противник заминировал, а три улицы в селе на время превратились в зону боевых действий. Как рассказал российский военнослужащий с места событий, в одном из домов находилась стрелковая точка. Он предполагает, что там сидел снайпер или пулемётчик. Диверсанты успели поиздеваться над флагом России. Дом был взломан членами ДРГ.