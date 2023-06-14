Украинские диверсанты использовали для укрытий дома жителей Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Украинские диверсанты при атаке на Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге использовали дома мирных жителей. Постройки нужны были ДРГ для укрытий, оттуда они вели огонь по позициям ВС РФ.
Проезжую часть и обочины противник заминировал, а три улицы в селе на время превратились в зону боевых действий. Как рассказал российский военнослужащий с места событий, в одном из домов находилась стрелковая точка. Он предполагает, что там сидел снайпер или пулемётчик. Диверсанты успели поиздеваться над флагом России. Дом был взломан членами ДРГ.
Также военный добавил, что диверсанты оборудовали стрелковую точку и устроили засаду. Из ещё одного окна дома противник бил по позициям ВС РФ на окраине села. В другой части населённого пункта украинские военные пошли в окружение.
На проезжей части расставили противотанковые шлагбаумы. В середине одной из улиц располагался огнемётчик, который бил по технике, ехавшей в направлении границы со стороны Шебекино. Отстрелянное вооружение ВСУ бросили.