Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Изображение материала

Украинские диверсанты угнали пять машин из Белгородской области

29 мая 2023, 06:42
Фото: Bel.ru
Как сообщил глава Грайворонского горокруга, зашедшая с Украины в муниципалитет ДРГ угнала у местных жителей пять автомобилей. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что новые машины купить всем не получится: необходимо найти аналогичные по состоянию.

По данным Геннадия Бондарева, после захода ДРГ пострадали 69 автомобилей: 65 легковых, три трактора и один КамАЗ. Отработать успели 19 единиц техники.

Кроме того, диверсанты угнали пять машин. Чтобы начать решать этот вопрос, от жителей ждут заявлений в полицию: на данный момент подали только одно.

Отработаем совместно с экспертной организацией все автомобили.
Геннадий Бондарев

Как отметил Вячеслав Гладков, с угоном машин область ещё не сталкивалась. Люди потеряли свою технику безвозвратно: она отправилась на Украину. Глава региона заявил, что здесь необходима работа со следователями и их заключение. Что касается подхода к решению проблемы, то он нужен «стандартный».

Смотрим год автомобиля и приобретаем того же года, в таком же виде, в каком оно было. Человек должен получить свой автомобиль. Купить и приобрести новый мы не в состоянии. По закону во время режима ЧС выделяют в таких случаях по 10-15 тысяч рублей. Но мы идём по более справедливому пути: мы автомобили восстановим, но новые купить не сможем. У нас ситуация нарастает только.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что не нужно давать людям ложных ожиданий. То же касается и ремонта: приобретение запасных частей не может превышать стоимость автомобиля.

Также Геннадий Бондарев сообщил, что после борьбы с диверсантами повреждены 14 километров автомобильных дорог. Причём считали только те участки, где требуется ямочный ремонт: дорог с пострадавшим покрытием будет гораздо больше.

22 мая украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского горокруга. После себя они оставили мины и разрушения. У местных жителей военные отбирали автомобили и делали из них баррикады. Подробнее о том, что пережили жители приграничья, — читайте в нашем материале.

«Петляй, пока не застрелили»: как украинские диверсанты пробивались к Грайворону
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не получилось бы того кошмара»: почему диверсанты прорвались в Белгородскую область«Упал, мы его не видели». Как из-за атаки диверсантов погиб 45-летний грайворонецТелефоны и зажигалка с Путиным: что отбирали у белгородцев украинские диверсанты
#Артем Черненко#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Геннадий Бондарев#Приграничье#Обстрел ВСУ#ДРГ#Разрушения#Украинская ДРГ#Автомобили#Спецоперация#Атака ДРГ на Белгородскую область#Губернатор
Подпишитесь
Гладков: Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области
Сегодня, 06:46
Белгородская область не вошла в топ-20 регионов по благосостоянию семей
Сегодня, 06:35
Село в Белгородской области атаковали с помощью беспилотника
Вчера, 11:52
На летний отдых в соседнюю область отправятся 300 детей из Шебекинского округа
Сегодня, 04:39
В приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год
Вчера, 07:02
Строителя контузило в приграничье во время обстрела
Вчера, 17:23