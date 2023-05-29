Украинские диверсанты угнали пять машин из Белгородской области

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
По данным Геннадия Бондарева, после захода ДРГ пострадали 69 автомобилей: 65 легковых, три трактора и один КамАЗ. Отработать успели 19 единиц техники.
Кроме того, диверсанты угнали пять машин. Чтобы начать решать этот вопрос, от жителей ждут заявлений в полицию: на данный момент подали только одно.
Отработаем совместно с экспертной организацией все автомобили.
Геннадий Бондарев
Как отметил Вячеслав Гладков, с угоном машин область ещё не сталкивалась. Люди потеряли свою технику безвозвратно: она отправилась на Украину. Глава региона заявил, что здесь необходима работа со следователями и их заключение. Что касается подхода к решению проблемы, то он нужен «стандартный».
Смотрим год автомобиля и приобретаем того же года, в таком же виде, в каком оно было. Человек должен получить свой автомобиль. Купить и приобрести новый мы не в состоянии. По закону во время режима ЧС выделяют в таких случаях по 10-15 тысяч рублей. Но мы идём по более справедливому пути: мы автомобили восстановим, но новые купить не сможем. У нас ситуация нарастает только.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что не нужно давать людям ложных ожиданий. То же касается и ремонта: приобретение запасных частей не может превышать стоимость автомобиля.
Также Геннадий Бондарев сообщил, что после борьбы с диверсантами повреждены 14 километров автомобильных дорог. Причём считали только те участки, где требуется ямочный ремонт: дорог с пострадавшим покрытием будет гораздо больше.
22 мая украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского горокруга. После себя они оставили мины и разрушения. У местных жителей военные отбирали автомобили и делали из них баррикады. Подробнее о том, что пережили жители приграничья, — читайте в нашем материале.