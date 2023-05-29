Украинские диверсанты угнали пять машин из Белгородской области

Как отметил Вячеслав Гладков, с угоном машин область ещё не сталкивалась. Люди потеряли свою технику безвозвратно: она отправилась на Украину. Глава региона заявил, что здесь необходима работа со следователями и их заключение. Что касается подхода к решению проблемы, то он нужен «стандартный».