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При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры

9 июня 2023, 07:03
Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»
Гвардии полковник Владимир Кузнецов погиб при отражении атаки диверсантов в Белгородской области. Он был мужем главы Истры Татьяны Витушевой. Кузнецов ушёл добровольцем на СВО в октябре. О его смерти сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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СВО

При отражении атаки диверсантов в Белгородской области погиб муж главы Истры Владимир Кузнецов. Гвардии полковник Кузнецов ушёл на СВО добровольцем в октябре.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, погибший был кавалером ордена «За военные заслуги», удостоен медали Суворова, медали Жукова, был также командиром полка. От имени президента Владимира Путина орден Мужества передали его жене — главе Истры Татьяне Витушевой.

«Владимир отправился на СВО добровольцем. С первого дня он старался помочь своим ребятам, мы с Татьяной были всегда на связи. Владимир погиб 5 июня под Белгородом, отражая нападение диверсантов ВСУ», — рассказал Воробьёв.

Кузнецова похоронили на новом кладбище Истры 8 июня.

Видео: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»
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