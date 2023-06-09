При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры

«Владимир отправился на СВО добровольцем. С первого дня он старался помочь своим ребятам, мы с Татьяной были всегда на связи. Владимир погиб 5 июня под Белгородом, отражая нападение диверсантов ВСУ», — рассказал Воробьёв.