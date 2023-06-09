При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
При отражении атаки диверсантов в Белгородской области погиб муж главы Истры Владимир Кузнецов. Гвардии полковник Кузнецов ушёл на СВО добровольцем в октябре.
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, погибший был кавалером ордена «За военные заслуги», удостоен медали Суворова, медали Жукова, был также командиром полка. От имени президента Владимира Путина орден Мужества передали его жене — главе Истры Татьяне Витушевой.
«Владимир отправился на СВО добровольцем. С первого дня он старался помочь своим ребятам, мы с Татьяной были всегда на связи. Владимир погиб 5 июня под Белгородом, отражая нападение диверсантов ВСУ», — рассказал Воробьёв.
Кузнецова похоронили на новом кладбище Истры 8 июня.