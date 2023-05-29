Обстрелы и рейды диверсантов: о Белгородской области рассказали на федеральном ТВ

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Белгородскую область приехал военкор Александр Сладков. Он побеседовал с губернатором Вячеславом Гладковым и рассказал о белгородских отрядах территориальной самообороны.
«Сегодня здесь другая реальность: обстрелы со стороны Украины, рейды диверсионных групп, слышны выстрелы, „хлопки"средств противовоздушной обороны над городом и территорией области. Люди живут, объединяются, стремясь к собственной безопасности», — рассказывает журналист.
В регионе члены самообороны объединились в семь батальонов. Как утверждает Сладков, это тысячи человек, прошедших подготовку.
Как сообщают в репортаже, территориальная самооборона ставит перед собой цель не дать диверсантам или противнику зайти и закрепиться в их родных посёлках. В поле с врагом будут разбираться силовики.
«Мы на протяжении восьми месяцев занимаемся плотно обороной, атакой, штурмом здания, карточками ведения огня. Работа с картографией, БПЛА, анти-БПЛА. Очень сильно помогаем, да», — рассказал командир одного из подразделений с позывным «Юрга».
Губернатор Вячеслав Гладков поделился, как появились отряды самообороны на территории региона. С его слов, люди сами подходили к нему и просили дать возможность защитить свои дома. Более того, обсуждается вопрос о вооружении членов самообороны.
Отметим, что в ходе беседы с журналистом Гладков заявил, что решить проблему с обстрелами поможет присоединение Харьковской области.