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Обстрелы и рейды диверсантов: о Белгородской области рассказали на федеральном ТВ

29 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
В регион приехал военкор Александр Сладков и побеседовал с губернатором Вячеславом Гладковым, а также снял репортаж о местных отрядах территориальной самообороны. Сюжет появился на телеканале «Россия 1».

В Белгородскую область приехал военкор Александр Сладков. Он побеседовал с губернатором Вячеславом Гладковым и рассказал о белгородских отрядах территориальной самообороны.

«Сегодня здесь другая реальность: обстрелы со стороны Украины, рейды диверсионных групп, слышны выстрелы, „хлопки"средств противовоздушной обороны над городом и территорией области. Люди живут, объединяются, стремясь к собственной безопасности», — рассказывает журналист.

В регионе члены самообороны объединились в семь батальонов. Как утверждает Сладков, это тысячи человек, прошедших подготовку.

Как сообщают в репортаже, территориальная самооборона ставит перед собой цель не дать диверсантам или противнику зайти и закрепиться в их родных посёлках. В поле с врагом будут разбираться силовики.

«Мы на протяжении восьми месяцев занимаемся плотно обороной, атакой, штурмом здания, карточками ведения огня. Работа с картографией, БПЛА, анти-БПЛА. Очень сильно помогаем, да», — рассказал командир одного из подразделений с позывным «Юрга».

Губернатор Вячеслав Гладков поделился, как появились отряды самообороны на территории региона. С его слов, люди сами подходили к нему и просили дать возможность защитить свои дома. Более того, обсуждается вопрос о вооружении членов самообороны.

Отметим, что в ходе беседы с журналистом Гладков заявил, что решить проблему с обстрелами поможет присоединение Харьковской области.

«Дайте нам возможность защитить дома»: Гладков рассказал о белгородской самообороне
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Общество#Территориальная самооборона
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