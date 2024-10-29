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Новая таволжанка

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Октябрь
Двое белгородцев пострадали от суббоеприпасов, разбросанных ВСУ в приграничье
29 октября, 11:32
Дрон-камикадзе ударил по белгородской многоэтажке, есть прилёт в частном секторе
25 октября, 07:57
Автомобиль полностью сгорел после атаки украинского дрона в Белгородской области
22 октября, 15:01
Охранник ранен после атаки украинского беспилотника в белгородском приграничье
20 октября, 19:54
Пять человек ранены в результате новых обстрелов Белгородской области
16 октября, 13:58
Семь человек ранены после атаки ВСУ на белгородское приграничье
Село Таволжанка в Шебекинском округе стало целью для украинских беспилотников. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
4 октября, 16:16
Два сельхозпредприятия подверглись атакам ВСУ в Белгородской области
2 октября, 08:27
Сентябрь
Три дома и магазин в Белгородской области стали целью для атак ВСУ
30 сентября, 12:25
Гладков рассказал, почему не поехал на встречу с диверсантами в Новой Таволжанке
24 сентября, 11:06
Белгородскую область атаковали БПЛА: что известно о последствиях?
22 сентября, 08:40
В Белгородской области второй день подряд горят дома из-за атак ВСУ
16 сентября, 11:21
Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие и частный сектор в белгородском приграничье
12 сентября, 11:23
Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область
10 сентября, 10:15
Мирный житель ранен при обстреле Белгородской области, наполовину разрушен дом
5 сентября, 12:52
Август
Обстрелы привели к двум пожарам в Белгородской области
27 августа, 13:28
Часть села временно осталась без света после атаки на Белгородскую область
21 августа, 13:07
Пожар произошёл после очередного обстрела Белгородской области
20 августа, 21:01
Село в Белгородской области вновь попало под обстрел: ранены две мирные жительницы
18 августа, 07:28
ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино, ранен водитель
14 августа, 10:49
ВСУ атаковали храм в белгородском приграничье
Пострадала крыша церкви в Грайворонском округе. Раненых не было, сообщил Вячеслав Гладков.
13 августа, 17:09

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