Путин подтвердил, что диверсантов в Белгородской области не осталось

Владимир Путин рассказал, что сейчас на границе Белгородской области с Украиной работают пограничники и военные. Конечно, в прорывах ДРГ ничего хорошего нет, подчеркнул президент, и было ожидаемо, что противник будет вести себя именно так, поэтому к такого рода происшествиям можно было «лучше подготовиться». Но проблема будет решена, заверил глава государства.