Путин подтвердил, что диверсантов в Белгородской области не осталось

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Владимир Путин рассказал, что сейчас на границе Белгородской области с Украиной работают пограничники и военные. Конечно, в прорывах ДРГ ничего хорошего нет, подчеркнул президент, и было ожидаемо, что противник будет вести себя именно так, поэтому к такого рода происшествиям можно было «лучше подготовиться». Но проблема будет решена, заверил глава государства.
Напомним, прорыв ДРГ в Белгородской области случился 22 мая на территории Грайворонского округа. В результате погиб тероборонец — 45-летний Юрий Гаевой, ранены 12 человек. Повреждения получили множество домов и 69 автомобилей, пять машин диверсанты угнали.
В начале июня в Белгородской области отразили атаку ДРГ на Новую Таволжанку.
Позже стало известно, что в борьбе с диверсантами в Белгородской области погиб муж главы Истры Владимир Кузнецов, он ушел воевать добровольцем. Его похоронили 8 июня.