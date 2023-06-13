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Путин подтвердил, что диверсантов в Белгородской области не осталось

13 июня 2023, 15:42
Фото: http://www.kremlin.ru/
В Белгородской области не осталось украинских диверсантов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 13 июня, общаясь с военкорами. При этом глава государства отметил, что прорывы границы были ожидаемы и к ним можно было бы «лучше подготовиться», передает «Интерфакс».
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Граница

Владимир Путин рассказал, что сейчас на границе Белгородской области с Украиной работают пограничники и военные. Конечно, в прорывах ДРГ ничего хорошего нет, подчеркнул президент, и было ожидаемо, что противник будет вести себя именно так, поэтому к такого рода происшествиям можно было «лучше подготовиться». Но проблема будет решена, заверил глава государства.

Напомним, прорыв ДРГ в Белгородской области случился 22 мая на территории Грайворонского округа. В результате погиб тероборонец — 45-летний Юрий Гаевой, ранены 12 человек. Повреждения получили множество домов и 69 автомобилей, пять машин диверсанты угнали.

В начале июня в Белгородской области отразили атаку ДРГ на Новую Таволжанку. 

Позже стало известно, что в борьбе с диверсантами в Белгородской области погиб муж главы Истры Владимир Кузнецов, он ушел воевать добровольцем. Его похоронили 8 июня.

При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры
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