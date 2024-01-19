«На улице уже не по себе»: как живёт Белгород после сильного обстрела 30 декабря?

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Белгородцы Дмитрий и Даниил рассказали журналистам, как изменилась жизнь жителей после обстрела центра Белгорода 30 декабря. По их словам, сейчас все белгородцы стали менее беспечно относиться к звукам взрывов.
До 30 декабря человек шёл по улице — у него не было мыслей, что сейчас может прилететь, хотя негативная атмосфера, конечно, была. Но после 30-го числа идёшь по улице — не по себе. Может быть, со временем это пройдёт, но пока так.
делится Даниил
Александр в момент начавшегося обстрела находился на работе: вышел ненадолго покурить, когда раздались первые взрывы. Один из снарядов упал прямо рядом с ними: «Звук был очень громкий. Потом пошла ударная волна. Я всех загнал на склад, там у нас что-то вроде бункера. Когда всё стихло, я вышел на улицу. Весь город был в дыму, на улице раненые».
Сотрудница аптеки в момент взрыва не успела ничего понять: увидев дым, сразу побежала в санузел — подальше от окон. В здание забегали прятаться прохожие. А Никита рассказал, как много вблизи универмага «Белгород» было раненых.
Стоит ВАЗ-2114, прошитый насквозь осколками, через отверстия всё видно. Рядом семья, потом всех похоронили. Ребёнок в коляске в осколках, у родителей перебиты ноги. Ещё дальше двое пострадавших — дедушка, у него кровь из головы текла, и другой пострадавший, ему перетягивали буксировочным тросом ногу.
вспоминает Никита
После этого Никита прошёл весь центр, помогая спецслужбам и раненым: например, одной женщине перетянул ногу лямкой от сумки.
В момент обстрела в крытом катке на Соборной площади катались взрослые и дети: выбегать из конструкции все стали прямо на коньках или босиком.
В день трагедии убирать последствия обстрела пришлось волонтёрам, городским службам и членам белгородской теробороны. Осколки пришлось убирать лопатами, а сожжённые автомобили загружали в грузовики.
Некоторые волонтёры, которые уехали к себе по домам на новогодние каникулы, узнав о случившемся, вернулись обратно в центр: кто-то возвращался из Прохоровки, кто-то — из Курска.
После того, как последствия ликвидировали, волонтёры начали фиксировать повреждения: в основном в квартирах выбивало окна.
После трагического дня белгородцы начали пугаться любых громких звуков, а власти в качестве мер безопасности начали устанавливать на автобусных остановках укрытия, или защищать павильоны фундаментными блоками и мешками с песком. Всего по городу планируется укрепить 425 остановок: на более чем 200 установят модульные конструкции, которыми пользуются Минобороны. Внутри укрытий есть свет и висят таблички с информацией, как вести себя при обстреле.
Помимо этого, горожане начали заклеивать окна в своих домах, квартирах и офисах скотчем: памятку о том, как правильно это делать, публиковала городская администрация. Волонтёры, участвовавшие в ликвидации последствий взрывов, отмечают, что оклеенные скотчем окна не разбились на мелкие осколки.
Большинство подвалов в многоквартирных домах, которые должны были служить убежищами, в день трагедии оказались закрыты. После этого губернатор поручил сделать ключи от подвалов для всех жителей, а домофоны на время ракетной опасности выключать, чтобы прохожие могли прятаться в ближайших подъездах.
Сейчас на улицах Белгорода немноголюдно: некоторые уехали в пункты временного размещения, другие отправили своих детей в загородные лагеря, а те, кто решил остаться в городе, стараются реже выходить на улицы без надобности.
Кроме этого, неравнодушные белгородцы решили посетить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи на случай повторения серьёзного обстрела. Занятия проходят каждый день на многих площадках города. В будни их посещают около 30 человек, а в выходные дни — в два раза больше.