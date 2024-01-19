«На улице уже не по себе»: как живёт Белгород после сильного обстрела 30 декабря?

Александр в момент начавшегося обстрела находился на работе: вышел ненадолго покурить, когда раздались первые взрывы. Один из снарядов упал прямо рядом с ними: «Звук был очень громкий. Потом пошла ударная волна. Я всех загнал на склад, там у нас что-то вроде бункера. Когда всё стихло, я вышел на улицу. Весь город был в дыму, на улице раненые».