На месте разрушенного памятника Сталину в Белгороде появились цветы

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
На месте бывшего памятника Иосифу Сталину на «Родине» почтили память вождя. Члены «Союза офицеров» пришли возложить цветы в этом месте в честь дня рождения политика.
Памятник находился на перекрёстке улиц Чичерина и Новомосковской. Сейчас это Свято-Троицкий бульвар и проспект Богдана Хмельницкого. Строить памятник начали в июле 1940 года и завершили его к ноябрю. Однако спустя менее чем год скульптуру разрушили немецко-фашистские захватчики. Сейчас на месте памятника находится тротуарная дорожка к подземному переходу.
Изначально памятник планировали открыть 15 августа 1940 года, но процесс затянулся. Точная дата открытия неизвестна, но, вероятно, это произошло 7 ноября — к годовщине Великой октябрьской социалистической революции.
Напомним, в 2020 году в Валуйках демонтировали нелегальный бюст Сталина. Создал скульптуру и установил один из местных жителей. Бюст он установил на постамент во дворе многоквартирного дома.