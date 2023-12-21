Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

На месте разрушенного памятника Сталину возложили цветы

На месте разрушенного памятника Сталину в Белгороде появились цветы

21 декабря 2023, 10:15
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
На месте разрушенного памятника Сталину возложили цветы

Члены «Союза офицеров» в Белгороде почтили память Сталина

Памятник находился в центре города. Разрушили его ещё во время Великой Отечественной войны. В честь дня рождения вождя на месте разрушенной скульптуры возложили цветы, пишет Telegram-канал «Белгород №1».

На месте бывшего памятника Иосифу Сталину на «Родине» почтили память вождя. Члены «Союза офицеров» пришли возложить цветы в этом месте в честь дня рождения политика.

Памятник находился на перекрёстке улиц Чичерина и Новомосковской. Сейчас это Свято-Троицкий бульвар и проспект Богдана Хмельницкого. Строить памятник начали в июле 1940 года и завершили его к ноябрю. Однако спустя менее чем год скульптуру разрушили немецко-фашистские захватчики. Сейчас на месте памятника находится тротуарная дорожка к подземному переходу.

Изначально памятник планировали открыть 15 августа 1940 года, но процесс затянулся. Точная дата открытия неизвестна, но, вероятно, это произошло 7 ноября — к годовщине Великой октябрьской социалистической революции.

Напомним, в 2020 году в Валуйках демонтировали нелегальный бюст Сталина. Создал скульптуру и установил один из местных жителей. Бюст он установил на постамент во дворе многоквартирного дома.

Возложение цветов на месте памятника СталинуВозложение цветов на месте памятника Сталину
Возложение цветов на месте памятника Сталину
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Под Белгородом снова демонтировали нелегальный бюст Сталина
Узнать подробнее
Читайте также:
Орловские коммунисты настаивают на установке бюста СталинаВ Белгороде продают «Правду» с сообщением о смерти Сталина за 50 тыс. рублейВыставка в честь Иосифа Сталина открылась в Белгороде
#Город#Белгородская область#Великая Отечественная война#Памятник#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Возложение цветов#Иосиф сталин#Памятник сталину
Подпишитесь
«Взятки в природе нет»: как прошло заседание по делу экс-мэра Сергиенко в Белгороде?
Вчера, 17:51
Кадыров: успешную операцию провёл «Ахмат» с отрядом из Белгорода
Сегодня, 10:48
Выплаты от государства получат дети, пострадавшие от агрессии Украины
Сегодня, 10:28
Эксклюзив. Упал, очнулся — гипс: кто должен отвечать за травмы при падении на льду
Сегодня, 09:28
Белгородцам рекомендуют обращаться в УК, а не в органы власти, для их лучшей работы
Сегодня, 11:03