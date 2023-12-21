На месте разрушенного памятника Сталину в Белгороде появились цветы

Памятник находился на перекрёстке улиц Чичерина и Новомосковской. Сейчас это Свято-Троицкий бульвар и проспект Богдана Хмельницкого. Строить памятник начали в июле 1940 года и завершили его к ноябрю. Однако спустя менее чем год скульптуру разрушили немецко-фашистские захватчики. Сейчас на месте памятника находится тротуарная дорожка к подземному переходу.