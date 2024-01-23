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Обстрел

Пострадал человек, повреждены дома и экскаваторы при обстрелах Белгородчины за день

23 января 2024, 07:51
Фото: Midjourney
Обстрел

ВСУ более 30 раз ударили за сутки по белгородскому приграничью

Шесть районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. В Краснояружском районе контузило мужчину. Госпитализация ему в итоге не потребовалась. Также в некоторых муниципалитетах есть разрушения. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В понедельник, 22 января, атакам подверглись шесть районов Белгородской области. ВСУ нанесли как минимум 35 ударов по приграничным населённым пунктам.

После отражения силами ПВО воздушных атак в Белгородском районе на 22 января в Разумном зафиксировали новые повреждения. Пострадал частный дом. Также в муниципалитете под огнём была Щетиновка. По селу выпустили пять артиллерийских снарядов. Там же с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств. Солнцевку и Красный Хутор атаковали дронами. Обошлось без последствий.

Репяховку в Краснояружском районе ВСУ атаковали дроном-камикадзе. Последний рухнул и сдетонировал — контузило местного жителя. Помощь ему оказали на месте, поэтому госпитализация не потребовалась. В самом селе повреждены частный дом и автомобиль. В Теребрено упали два дрона — повредило экскаватор. В Староселье сбили ещё один беспилотник. Никто не пострадал.

Шесть прилётов зафиксировали в Дроновке Грайворонского горокруга. Никто не пострадал, но повреждены три частных дома — посечены кровля, фасад, заборы, хозпостройка. Задело объект связи. Между Мокрой Орловкой и Сподарюшино противник дроном-камикадзе атаковал экскаватор. Без пострадавших. На окраине Безымено насчитали два прилёта. На окраине посёлка Совхозный ВСУ с БПЛА сбросили осколочный боеприпас.

Три миномётных снаряда украинские военные выпустили по Красному в Шебекинском горокруге. Повредило ЛЭП. Работу линии электропередачи уже восстановили. По хутору Панков ударили из гранатомёта. Также на территории округа сбили два беспилотника.

Ещё под огнём была Лозовая Рудка в Борисовском районе. Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль — пострадавших нет. Такой же дрон атаковал Тишанку в Волоконовском районе.

Шесть белгородских сёл на время остались без света из-за обстрела ВСУ
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