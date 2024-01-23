Пострадал человек, повреждены дома и экскаваторы при обстрелах Белгородчины за день

После отражения силами ПВО воздушных атак в Белгородском районе на 22 января в Разумном зафиксировали новые повреждения. Пострадал частный дом. Также в муниципалитете под огнём была Щетиновка. По селу выпустили пять артиллерийских снарядов. Там же с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств. Солнцевку и Красный Хутор атаковали дронами. Обошлось без последствий.