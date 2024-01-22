Шесть белгородских сёл на время остались без света из-за обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Под удар противника попало село Красное в Шебекинском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Как сообщается, из-за обстрела повредило линию электропередачи. В связи с этим отключилось электричество в Красном, хуторах Панков и Мухин, в Первомайском, Ленинском, частично в Вознесеновке. Аварийные и оперативные службы приступят к восстановительным работам после разрешения Минобороны, написал губернатор Вячеслав Гладков.
Недавно ВСУ атаковали село Дроновка в Грайворонском округе. Прилёты пришлись на окраину. Повреждены два домовладения — посечены кровля, фасад и заборы. Подомовой обход территории на тот момент продолжался.
Добавим, что в 15:27 жители Терезовки в Шебекинском округе получили рассылку от обстреле от РСЧС. Информации о повреждениях или пострадавших не поступало.