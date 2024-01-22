Два частных дома пострадали при новом обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Днём 22 января под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.
Различные повреждения зафиксировали в двух частных домах: в них повреждены кровля, фасад и заборы.
В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Подомовой обход территории продолжается.
Напомним, что вчера, 21 января, сразу два населённых пункта Шебекинского округа попали под обстрел ВСУ. Раненых нет, однако в хуторе Балки из-за взрыва загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка повреждён один автомобиль.