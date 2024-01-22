Два частных дома пострадали при новом обстреле Белгородской области

Напомним, что вчера, 21 января, сразу два населённых пункта Шебекинского округа попали под обстрел ВСУ. Раненых нет, однако в хуторе Балки из-за взрыва загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка повреждён один автомобиль.