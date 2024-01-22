Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Обстрел

Два частных дома пострадали при новом обстреле Белгородской области

22 января 2024, 13:22
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали село в Белгородской области

Населённый пункт Грайворонского округа подвергся обстрелу со стороны Украины днём 22 января. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Днём 22 января под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.

Различные повреждения зафиксировали в двух частных домах: в них повреждены кровля, фасад и заборы.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что вчера, 21 января, сразу два населённых пункта Шебекинского округа попали под обстрел ВСУ. Раненых нет, однако в хуторе Балки из-за взрыва загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка повреждён один автомобиль.

В белгородском хуторе загорелся экскаватор из-за обстрела ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородских детей увезут от обстрелов в АбхазиюОбстрел Белгорода — провокация? Журналисты попытались разобраться в действиях УкраиныПострадали экскаватор, ферма, авто: последствия обстрелов Белгородской области
#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: пострадал мужчина
Сегодня, 14:22
«Перегнули на местах»: Милёхин высказался о местах в дежурных группах детсадов
Сегодня, 14:36
Почему на дистанте у белгородских школьников уроки длятся по 30 минут?
Сегодня, 12:56
Медведев высмеял новый указ Зеленского, касающийся Белгородской области
Сегодня, 13:19
Шесть белгородских сёл на время остались без света из-за обстрела ВСУ
Сегодня, 13:33