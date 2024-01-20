Ещё одно белгородское село попало под обстрел: пострадал частный дом

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Обстрелу ВСУ подверглось ещё одно белгородское село. На этот раз противник атаковал Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет, но есть повреждения.
Пострадал частный дом. Там выбило окна и посекло фасад. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона сообщил об атаке ВСУ в Грайворонском горокруге. По окраине села Новостроевка-Вторая ударил дрон-камикадзе. Он рухнул и сдетонировал. Повредило газопровод. Среди жителей пострадавших нет.
11 января дрон-камикадзе атаковал село Тишанка в Волоконовском районе. Последствия удара ощутили 50 семей. В результате атаки был повреждён инфраструктурный объект электроснабжения. 50 домов остались без света.