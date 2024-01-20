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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

При обстреле белгородской Новой Таволжанки пострадал дом

Ещё одно белгородское село попало под обстрел: пострадал частный дом

20 января 2024, 14:38
Фото: 1MI

При обстреле белгородской Новой Таволжанки пострадал дом

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. В доме выбило окна, посекло фасад. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Обстрелу ВСУ подверглось ещё одно белгородское село. На этот раз противник атаковал Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет, но есть повреждения.

Пострадал частный дом. Там выбило окна и посекло фасад. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона сообщил об атаке ВСУ в Грайворонском горокруге. По окраине села Новостроевка-Вторая ударил дрон-камикадзе. Он рухнул и сдетонировал. Повредило газопровод. Среди жителей пострадавших нет.

11 января дрон-камикадзе атаковал село Тишанка в Волоконовском районе. Последствия удара ощутили 50 семей. В результате атаки был повреждён инфраструктурный объект электроснабжения. 50 домов остались без света.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
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