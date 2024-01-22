Пострадали экскаватор, ферма, авто: последствия обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. Накануне противник нанёс свыше 50 ударов по населённым пунктам региона. Атакованы три муниципалитета. Во всех зафиксировали повреждения.
Противник вновь пытался атаковать Белгородский район с воздуха. После отражения атаки системой ПВО в Севрюково пострадал забор частного дома. Ещё в районе по Устинке выпустили три артиллерийских снаряда. Там же сбросили с беспилотника три осколочных боеприпаса. В Щетиновке с БПЛА сбросили три взрывных устройства и два осколочных боеприпаса. В Журавлёвке уничтожили три беспилотника.
Пять дронов-камикадзе ударили по селу Долгое в Валуйском округе. Никто не пострадал, но повреждено сельхозпредприятие. На объекте повредило крышу ангара, фасад и дверь. Под артобстрел попало село Бирюч — три прилёта. Однако обошлось без последствий.
Кроме того, под огнём был Шебекинский горокруг. Четыре миномётных снаряда выпустили по хутору Балки. Его же атаковали дроном-камикадзе. БПЛА рухнул — пострадал экскаватор. 14 миномётных снарядов ударили по хутору Панков, ещё 13 — по Красному, Новой Таволжанке и Ленинскому. Ещё атаке дрона-камикадзе подвергся Муром. В Терезовке под удар такого же дрона попал гражданский автомобиль. Пострадавших нет.