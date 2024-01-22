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Последствия обстрела

Пострадали экскаватор, ферма, авто: последствия обстрелов Белгородской области

22 января 2024, 10:17
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области больше 50 ударов

ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. Противник атаковал три муниципалитета. Зафиксированы разрушения в том числе в Белгородском районе. Что известно об атаках на регион, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. Накануне противник нанёс свыше 50 ударов по населённым пунктам региона. Атакованы три муниципалитета. Во всех зафиксировали повреждения.

Противник вновь пытался атаковать Белгородский район с воздуха. После отражения атаки системой ПВО в Севрюково пострадал забор частного дома. Ещё в районе по Устинке выпустили три артиллерийских снаряда. Там же сбросили с беспилотника три осколочных боеприпаса. В Щетиновке с БПЛА сбросили три взрывных устройства и два осколочных боеприпаса. В Журавлёвке уничтожили три беспилотника.

Пять дронов-камикадзе ударили по селу Долгое в Валуйском округе. Никто не пострадал, но повреждено сельхозпредприятие. На объекте повредило крышу ангара, фасад и дверь. Под артобстрел попало село Бирюч — три прилёта. Однако обошлось без последствий.

Кроме того, под огнём был Шебекинский горокруг. Четыре миномётных снаряда выпустили по хутору Балки. Его же атаковали дроном-камикадзе. БПЛА рухнул — пострадал экскаватор. 14 миномётных снарядов ударили по хутору Панков, ещё 13 — по Красному, Новой Таволжанке и Ленинскому. Ещё атаке дрона-камикадзе подвергся Муром. В Терезовке под удар такого же дрона попал гражданский автомобиль. Пострадавших нет.

В белгородском хуторе загорелся экскаватор из-за обстрела ВСУ
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