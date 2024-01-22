Пострадали экскаватор, ферма, авто: последствия обстрелов Белгородской области

Противник вновь пытался атаковать Белгородский район с воздуха. После отражения атаки системой ПВО в Севрюково пострадал забор частного дома. Ещё в районе по Устинке выпустили три артиллерийских снаряда. Там же сбросили с беспилотника три осколочных боеприпаса. В Щетиновке с БПЛА сбросили три взрывных устройства и два осколочных боеприпаса. В Журавлёвке уничтожили три беспилотника.