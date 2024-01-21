В белгородском хуторе загорелся экскаватор из-за обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Сегодня, 21 января, ВСУ атаковали сразу два населённых пункта в Шебекинском городском округе. По данным главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет.
В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка пострадал гражданский автомобиль.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.
Отметим, что в этот же день сильному обстрелу со стороны Украины подвергся рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 мирных жителей, ещё порядка 20 получили ранения. Двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Произошедшее прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.