В белгородском хуторе загорелся экскаватор из-за обстрела ВСУ

Отметим, что в этот же день сильному обстрелу со стороны Украины подвергся рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 мирных жителей, ещё порядка 20 получили ранения. Двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Произошедшее прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.