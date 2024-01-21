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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Сразу два населённых пункта Белгородской области атаковали ВСУ

В белгородском хуторе загорелся экскаватор из-за обстрела ВСУ

21 января 2024, 12:18
Фото: 1MI

Сразу два населённых пункта Белгородской области атаковали ВСУ

Под огнём ВСУ в воскресенье оказались два населённых пункта Шебекинского округа. В результате обстрела пострадал один автомобиль, один экскаватор загорелся. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 21 января, ВСУ атаковали сразу два населённых пункта в Шебекинском городском округе. По данным главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет.

В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка пострадал гражданский автомобиль.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Отметим, что в этот же день сильному обстрелу со стороны Украины подвергся рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 мирных жителей, ещё порядка 20 получили ранения. Двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Произошедшее прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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