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Скорая

Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: пострадал мужчина

22 января 2024, 14:22
Фото: 1MI
Скорая

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Репяховку в Белгородской области

При ударе по селу Репяховка Краснояружского района местный житель получил контузию. Его отвезли в центральную районную больницу. Также есть разрушения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под атаку ВСУ 22 января попало село Репяховка Краснояружского района. По населённому пункту ударили дроном-камикадзе. В результате падения устройства и последующего взрыва повреждены фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.

По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки также пострадал мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с контузией в центральную районную больницу.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Отметим, что это уже как минимум третий обстрел за день. Сначала ВСУ атаковали село Дроновка Грайворонского округа — разрушения зафиксировали в двух частных домах. Затем под огнём оказался посёлок Красное Шебекинского округа — из-за повреждения ЛЭП без света временно остались шесть населённых пунктов. Пострадавших нет.

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