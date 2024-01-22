Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: пострадал мужчина

Отметим, что это уже как минимум третий обстрел за день. Сначала ВСУ атаковали село Дроновка Грайворонского округа — разрушения зафиксировали в двух частных домах. Затем под огнём оказался посёлок Красное Шебекинского округа — из-за повреждения ЛЭП без света временно остались шесть населённых пунктов. Пострадавших нет.