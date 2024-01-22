Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: пострадал мужчина

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Под атаку ВСУ 22 января попало село Репяховка Краснояружского района. По населённому пункту ударили дроном-камикадзе. В результате падения устройства и последующего взрыва повреждены фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.
По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки также пострадал мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с контузией в центральную районную больницу.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Отметим, что это уже как минимум третий обстрел за день. Сначала ВСУ атаковали село Дроновка Грайворонского округа — разрушения зафиксировали в двух частных домах. Затем под огнём оказался посёлок Красное Шебекинского округа — из-за повреждения ЛЭП без света временно остались шесть населённых пунктов. Пострадавших нет.