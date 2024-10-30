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Репяховка

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Украинский БПЛА в Шебекино влетел в окно школы и взорвался
30 октября, 13:43
Сельхозпредприятие подверглось атаке ВСУ в Белгородской области
4 октября, 05:51
Стало известно о новой атаке дронов на белгородское приграничье
9 июля, 12:40
Второй за день мирный житель пострадал в Белгородской области от атак ВСУ
6 июня, 10:20
Шесть населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ на Белгородскую область
1 июня, 10:03
Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: пострадал мужчина
22 января, 14:22
Жители белгородского села временно остались без света после обстрела ВСУ
17 января, 11:47
2023
Два дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
Помимо домов, повреждения получила хозпостройка. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
11 сентября 2023, 10:42
Краснояружский район Белгородской области — под огнём ВСУ
Третий за сутки обстрел Белгородской области: на этот раз огонь ведут по селу Репяховка.
23 июля 2023, 12:59

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