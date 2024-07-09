Стало известно о новой атаке дронов на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак дронов на регион. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.
В Шебекино дрон взорвался на территории частного домовладения. В результате взрыва в доме выбиты окна, повреждены легковое авто и линия электропередачи.
Также в Шебекинском городском округе дроны атаковали посёлок Красное — там в частном доме выбиты окна и повреждена надворная постройка. В селе Вознесеновка пострадали объект торговли и автомобиль.
В селе Безымено Грайворонского городского округа после сброса беспилотником нескольких взрывных устройств загорелась крыша многоквартирного дома. Возгорание оперативно потушено.
В селе Репяховка Краснояружского района три дрона сдетонировали возле объекта торговли. В помещении выбиты витрины, повреждена кровля, а также посечён один легковой автомобиль.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на местах.
Напомним, что в результате атаки Вооружённых сил Украины на регион утром 9 июля пострадало шесть человек.