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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Беспилотники

Стало известно о новой атаке дронов на белгородское приграничье

9 июля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Дроны ВСУ атаковали сразу пять населённых пунктов в Белгородской области

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА. Разрушения зафиксированы в Шебекино, посёлке Красное и сёлах Вознесеновка, Безымено и Репяховка. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак дронов на регион. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

В Шебекино дрон взорвался на территории частного домовладения. В результате взрыва в доме выбиты окна, повреждены легковое авто и линия электропередачи.

Также в Шебекинском городском округе дроны атаковали посёлок Красное — там в частном доме выбиты окна и повреждена надворная постройка. В селе Вознесеновка пострадали объект торговли и автомобиль.

В селе Безымено Грайворонского городского округа после сброса беспилотником нескольких взрывных устройств загорелась крыша многоквартирного дома. Возгорание оперативно потушено.

В селе Репяховка Краснояружского района три дрона сдетонировали возле объекта торговли. В помещении выбиты витрины, повреждена кровля, а также посечён один легковой автомобиль.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на местах.

Напомним, что в результате атаки Вооружённых сил Украины на регион утром 9 июля пострадало шесть человек.

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