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Posted 4 октября, 05:51

Published 4 октября, 05:51

Modified 4 октября, 05:53

Updated 4 октября, 05:53

Последствия атаки ВСУ на Краснояружский район

Сельхозпредприятие подверглось атаке ВСУ в Белгородской области

4 октября 2024, 05:51
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский район

ВСУ ударили беспилотником по Репяховке в Белгородской области

Сюжет
Беспилотник
Разрушения есть не только на территории сельхозпредприятия, но и в частном доме. Также произошёл пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали Репяховку в Краснояружском районе беспилотником. Есть разрушения.

Под удар попало сельскохозяйственное предприятие. На его территории повреждены административное здание, сельхозтехника, микроавтобус. Кроме того, вспыхнул грузовик, пожар уже потушили.

Помимо этого, пострадал частный дом. В нём выбиты окна и посечён забор.

Напомним, что накануне под удар ВСУ попали Белгород и Белгородский район. В городе пострадал мужчина. В Белгородском районе из-за последствий атаки пришлось временно закрывать въезд в Никольское.

Последствия атаки ВСУ на Краснояружский районПоследствия атаки ВСУ на Краснояружский район
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский районПоследствия атаки ВСУ на Краснояружский район
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский районПоследствия атаки ВСУ на Краснояружский район
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский районПоследствия атаки ВСУ на Краснояружский район
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский район. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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