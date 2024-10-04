Сельхозпредприятие подверглось атаке ВСУ в Белгородской области

Posted 4 октября, 05:51
Published 4 октября, 05:51
Modified 4 октября, 05:53
Updated 4 октября, 05:53
ВСУ атаковали Репяховку в Краснояружском районе беспилотником. Есть разрушения.
Под удар попало сельскохозяйственное предприятие. На его территории повреждены административное здание, сельхозтехника, микроавтобус. Кроме того, вспыхнул грузовик, пожар уже потушили.
Помимо этого, пострадал частный дом. В нём выбиты окна и посечён забор.
Напомним, что накануне под удар ВСУ попали Белгород и Белгородский район. В городе пострадал мужчина. В Белгородском районе из-за последствий атаки пришлось временно закрывать въезд в Никольское.