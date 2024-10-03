Появились кадры с места атаки беспилотника в Старом Осколе

Всего в Белгородской области за ночь сбито 73 беспилотника. Сообщалось о пожарах в Белгороде и Ближней Игуменке, Прохоровке и Комсомольском, Строителе. Также известно, что при атаке дрона пострадал мужчина в Ясных Зорях.