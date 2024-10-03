bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 07:31

Published 3 октября, 07:31

Modified 3 октября, 07:40

Updated 3 октября, 07:40

Последствия ночной атаки БПЛА в Старом Осколе

Появились кадры с места атаки беспилотника в Старом Осколе

3 октября 2024, 07:31
Фото: кадр из видео на странице Андрея Чеснокова в соцсети
Последствия ночной атаки БПЛА в Старом Осколе
Сюжет
Новости Старого Оскола
Минувшей ночью Белгородская область пережила массированную атаку беспилотников. Досталось в том числе неприграничному Старооскольскому горокругу.

В Старом Осколе минувшей ночью, как и во всём регионе, было неспокойно. После атаки беспилотников разрушения выявили в трёх частных домах, повреждён автомобиль, сообщил глава администрации Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.

Пострадала мирная жительница. У неё резаная рана стопы. Женщина уже дома, чувствует себя нормально, отметил Чесноков.

Всего в Белгородской области за ночь сбито 73 беспилотника. Сообщалось о пожарах в Белгороде и Ближней Игуменке, Прохоровке и Комсомольском, Строителе. Также известно, что при атаке дрона пострадал мужчина в Ясных Зорях.

Видео: страница Андрея Чеснокова в соцсети. Последствия ночной атаки БПЛА в Старом Осколе
Последствия ночной атаки БПЛА в Старом ОсколеПоследствия ночной атаки БПЛА в Старом Осколе
Последствия ночной атаки БПЛА в Старом ОсколеПоследствия ночной атаки БПЛА в Старом Осколе
Последствия ночной атаки БПЛА в Старом ОсколеПоследствия ночной атаки БПЛА в Старом Осколе
Последствия ночной атаки БПЛА в Старом ОсколеПоследствия ночной атаки БПЛА в Старом Осколе
Последствия ночной атаки БПЛА в Старом Осколе. Фото: «ОК! Старый Оскол»
В Старом Осколе сбили беспилотник ВСУ, ранена женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
Количество погибших белгородцев при вчерашних обстрелах возрослоТакого ещё не было: Белгородская область пережила самую массированную атаку БПЛА
#Инна Рогова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Андрей чесноков#Атака ВСУ#Беспилотники
Подпишитесь