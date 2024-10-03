Появились кадры с места атаки беспилотника в Старом Осколе

Posted 3 октября, 07:31
Published 3 октября, 07:31
Modified 3 октября, 07:40
Updated 3 октября, 07:40
В Старом Осколе минувшей ночью, как и во всём регионе, было неспокойно. После атаки беспилотников разрушения выявили в трёх частных домах, повреждён автомобиль, сообщил глава администрации Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.
Пострадала мирная жительница. У неё резаная рана стопы. Женщина уже дома, чувствует себя нормально, отметил Чесноков.
Всего в Белгородской области за ночь сбито 73 беспилотника. Сообщалось о пожарах в Белгороде и Ближней Игуменке, Прохоровке и Комсомольском, Строителе. Также известно, что при атаке дрона пострадал мужчина в Ясных Зорях.