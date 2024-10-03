После утренних взрывов пришлось закрыть въезд в село под Белгородом: что случилось

Posted 3 октября, 18:07
Published 3 октября, 18:07
Modified 3 октября, 18:09
Updated 3 октября, 18:09
В Белгородском районе, как и в Белгороде, утром 3 октября было неспокойно. Очевидцы сообщали о сильном пожаре в Никольском. В Сети появилась информация, что въезд в село был временно закрыт.
Вечером четверга губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию. По его словам, после воздушной атаки ВСУ горела сухая трава в трёх местах. Сейчас пожары потушили. Въезд в село действительно закрывали.
Что касается разрушений, то их в Никольском выявили в шести частных домах, двух квартирах в двух МКД, трёх надворных постройках. Повреждены легковая машина и сельхозтехника.
В Белгороде из-за утренней атаки ВСУ пострадал мужчина.