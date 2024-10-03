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Posted 3 октября, 18:07

Published 3 октября, 18:07

Modified 3 октября, 18:09

Updated 3 октября, 18:09

Въезд в село под Белгородом перекрывали из-за сильного пожара

После утренних взрывов пришлось закрыть въезд в село под Белгородом: что случилось

3 октября 2024, 18:07
Фото: 1MI
Въезд в село под Белгородом перекрывали из-за сильного пожара

Гладков прокомментировал ЧП в селе под Белгородом

Сюжет
Пожар
В Сети утром появилась информация, что в Никольском произошёл сильный пожар. Очевидцы утверждали, что въезд в село был закрыт. ЧП прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе, как и в Белгороде, утром 3 октября было неспокойно. Очевидцы сообщали о сильном пожаре в Никольском. В Сети появилась информация, что въезд в село был временно закрыт.

Вечером четверга губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию. По его словам, после воздушной атаки ВСУ горела сухая трава в трёх местах. Сейчас пожары потушили. Въезд в село действительно закрывали.

Что касается разрушений, то их в Никольском выявили в шести частных домах, двух квартирах в двух МКД, трёх надворных постройках. Повреждены легковая машина и сельхозтехника.

В Белгороде из-за утренней атаки ВСУ пострадал мужчина.

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