Есть пострадавший: Гладков уточнил последствия утренней атаки ВСУ на Белгород

Posted 3 октября, 17:57
Published 3 октября, 17:57
Modified 3 октября, 18:00
Updated 3 октября, 18:00
Утром 3 октября в Белгороде прогремели взрывы. Сообщалось, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу. Информации о пострадавших и разрушениях на тот момент не поступало.
Уже к вечеру четверга выяснилось, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина получил ушиб мягких тканей головы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
Также сообщается о повреждённом коммерческом объекте. Как уточнил глава региона, здание пострадало в результате сбития беспилотника.
Напомним, что минувшая ночь в Белгороде тоже была неспокойной: ПВО отражала налёт украинских дронов.