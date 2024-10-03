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Posted 3 октября, 17:57

Published 3 октября, 17:57

Modified 3 октября, 18:00

Updated 3 октября, 18:00

Мужчина пострадал из-за атаки ВСУ на Белгород

Есть пострадавший: Гладков уточнил последствия утренней атаки ВСУ на Белгород

3 октября 2024, 17:57
Фото: 1MI
Мужчина пострадал из-за атаки ВСУ на Белгород

Мужчина пострадал после утренней атаки ВСУ на Белгород

Сюжет
Беспилотник
Врачи уже осмотрели пострадавшего, госпитализация ему не потребовалась. Также в городе выявили разрушения после удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 3 октября в Белгороде прогремели взрывы. Сообщалось, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу. Информации о пострадавших и разрушениях на тот момент не поступало.

Уже к вечеру четверга выяснилось, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина получил ушиб мягких тканей головы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Также сообщается о повреждённом коммерческом объекте. Как уточнил глава региона, здание пострадало в результате сбития беспилотника.

Напомним, что минувшая ночь в Белгороде тоже была неспокойной: ПВО отражала налёт украинских дронов.

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