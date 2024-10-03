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Posted 3 октября, 06:20

Published 3 октября, 06:20

Modified 3 октября, 06:22

Updated 3 октября, 06:22

След в небе после взрывов в Белгороде

Неспокойный день продолжается: взрывы прогремели над Белгородом

3 октября 2024, 06:20
Фото: Go31
След в небе после взрывов в Белгороде

В Белгороде вновь прозвучали взрывы

Сюжет
Пво
Ракетную опасность в регионе объявили в районе 09:10. Громко вновь было в Белгороде. В Сети появились кадры со следами в небе после работы ПВО.

В Белгороде утром 3 октября вновь было громко. Ракетную опасность объявили в районе 09:10. Прозвучали взрывы, в небе видны следы, характерные для работы ПВО.

Ракетную опасность объявляли для территории всего региона. Было ли громко в других районах, неизвестно.

О возможных последствиях на земле тоже не сообщалось.

Отбой ракетной опасности объявили в 09:18.

Добавим, что громко в регионе было и минувшим вечером, когда сбивали беспилотники. По информации Минобороны РФ, всего уничтожено более 70 БПЛА. В результате налёта дронов есть последствия.

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