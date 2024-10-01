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Posted 1 октября, 05:39

Published 1 октября, 05:39

Modified 1 октября, 05:42

Updated 1 октября, 05:42

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Под Белгородом есть последствия утренних взрывов

1 октября 2024, 05:39
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Следы в небе после взрывов в Белгороде

В Белгородском районе сработала ПВО

Сюжет
Беспилотник
Сбит беспилотник самолётного типа. Есть повреждения в одном из зданий. Информация о последствиях уточняется.

Утром 1 октября в Белгороде и Белгородском районе прозвучали взрывы. Сбит беспилотник самолётного типа.

Есть последствия. В Дубовом повреждён фасад коммерческого объекта. Об остальных разрушениях пока не известно, информация о последствиях уточняется.

Сообщается, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что накануне в Белгородском районе при атаке беспилотников пострадали четверо мирных жителей, погиб боец самообороны.

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