Боец самообороны погиб под Белгородом из-за ранения головы при атаке БПЛА «Кузнечик»

Как сообщили редакции Бел.ру, мужчина 34 лет стал одним из пострадавших при атаке БПЛА ВСУ «Кузнечик», который сбросил два взрывных устройства. При детонации получил ранение головы. Далее его доставили в Октябрьскую районную больницу, как ранее сообщал и Вячеслав Гладков. Однако спасти бойца не удалось, он скончался в приёмном отделении.