Боец самообороны погиб под Белгородом из-за ранения головы при атаке БПЛА «Кузнечик»

Posted 30 сентября, 08:03
Published 30 сентября, 08:03
Modified 30 сентября, 14:54
Updated 30 сентября, 14:54
Ночью 30 сентября в Белгородском районе, в посёлке Октябрьском, погиб боец территориальной самообороны. Об этом стало известно утром.
Как сообщили редакции Бел.ру, мужчина 34 лет стал одним из пострадавших при атаке БПЛА ВСУ «Кузнечик», который сбросил два взрывных устройства. При детонации получил ранение головы. Далее его доставили в Октябрьскую районную больницу, как ранее сообщал и Вячеслав Гладков. Однако спасти бойца не удалось, он скончался в приёмном отделении.
Как пишет «Фонарь», погибшего звали Иван Жилин. Недавно он стал отцом.
Ранее при атаке украинского дрона погиб мирный житель, ещё один получил сильные ожоги руки и ног. После оказания ему медпомощи отказался от госпитализации.
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