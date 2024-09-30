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Posted 30 сентября, 06:27

Published 30 сентября, 06:27

Modified 30 сентября, 06:29

Updated 30 сентября, 06:29

В Белгородском районе увеличилось число пострадавших от атаки БПЛА

Число пострадавших при ночной атаке под Белгородом выросло до четырёх

30 сентября 2024, 06:27
Фото: 1MI
В Белгородском районе увеличилось число пострадавших от атаки БПЛА
Сюжет
Приграничье
Ранее сообщалось только об одном раненом и одном погибшем. Однако утром стало известно, что ещё троим мужчинам понадобилась помощь медиков, говорится в сводке оперштаба.

Увеличилось число пострадавших при ночной атаке на Белгородский район. Ранее ВСУ ударили по Октябрьскому беспилотниками.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Было известно, что мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался.

К утру выяснилось, что помощь медиков понадобилась ещё троим мужчинам. Одному из них оказали помощь на месте, двоих везут в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

При атаке БПЛА погиб боец самообороны. Сообщалось, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

Боец самообороны погиб после атаки беспилотников под Белгородом
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