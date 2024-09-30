Число пострадавших при ночной атаке под Белгородом выросло до четырёх

Posted 30 сентября, 06:27
Published 30 сентября, 06:27
Modified 30 сентября, 06:29
Updated 30 сентября, 06:29
Увеличилось число пострадавших при ночной атаке на Белгородский район. Ранее ВСУ ударили по Октябрьскому беспилотниками.
Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Было известно, что мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался.
К утру выяснилось, что помощь медиков понадобилась ещё троим мужчинам. Одному из них оказали помощь на месте, двоих везут в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.
При атаке БПЛА погиб боец самообороны. Сообщалось, что врачи до последнего боролись за его жизнь.
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