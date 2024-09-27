ВСУ атаковали Дубовое и Ржевку: пострадали 8-летняя белгородка и её мама

В Дубовом дрон сдетонировал в одной из квартир многоквартирного дома. В результате инцидента 8-летняя девочка получила минно-взрывную травму, ушибы и осколочные повреждения кисти. Бригада скорой помощи доставила её в детскую областную клиническую больницу в Белгороде. Её матери оказали первую медицинскую помощь на месте. У неё резаное ранения лица. Она отказалась от госпитализации. Кроме того, пострадала одна квартира в доме, а также повреждено семь легковых автомобилей осколками.