ВСУ атаковали Дубовое и Ржевку: пострадали 8-летняя белгородка и её мама

Posted 27 сентября, 18:25
Published 27 сентября, 18:25
Modified 27 сентября, 18:31
Updated 27 сентября, 18:31
При атаке БПЛА ВСУ на Дубовое в Белгородском районе и Ржевку в Шебекинском горокруге. Пострадали два мирных жителя.
В Дубовом дрон сдетонировал в одной из квартир многоквартирного дома. В результате инцидента 8-летняя девочка получила минно-взрывную травму, ушибы и осколочные повреждения кисти. Бригада скорой помощи доставила её в детскую областную клиническую больницу в Белгороде. Её матери оказали первую медицинскую помощь на месте. У неё резаное ранения лица. Она отказалась от госпитализации. Кроме того, пострадала одна квартира в доме, а также повреждено семь легковых автомобилей осколками.
В селе Ржевка Шебекинского городского округа пострадало сельхозпредприятие. Нанесённые повреждения затронули два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорожное покрытие. Также получили повреждения КамАЗ — колёса, кузов и кабина.
Информация о последствиях уточняется.
Также белгородцы публикуют последствия атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в мкр. «Улитка». Ранее недалеко от Ржевки шебекинцы неоднократно слышали звуки прилётов.
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