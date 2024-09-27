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Posted 27 сентября, 18:25

Published 27 сентября, 18:25

Modified 27 сентября, 18:31

Updated 27 сентября, 18:31

Пострадавшие

ВСУ атаковали Дубовое и Ржевку: пострадали 8-летняя белгородка и её мама

27 сентября 2024, 18:25
Фото: 1MI
Пострадавшие

При атаке дрона ВСУ под Белгородом тяжёлые ранения получила 8-летняя девочка

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Новости Белгорода
Атака со стороны ВСУ на два населённых пункта привели к ранению двух мирных жителей, включая девочку 8 лет с тяжёлыми ранениями. Её доставили в больницу. Также повреждены квартиры и автомобили в Дубовом. Повреждены зернохранилище, весовая и другие сооружения в селе Ржевка.

При атаке БПЛА ВСУ на Дубовое в Белгородском районе и Ржевку в Шебекинском горокруге. Пострадали два мирных жителя.

В Дубовом дрон сдетонировал в одной из квартир многоквартирного дома. В результате инцидента 8-летняя девочка получила минно-взрывную травму, ушибы и осколочные повреждения кисти. Бригада скорой помощи доставила её в детскую областную клиническую больницу в Белгороде. Её матери оказали первую медицинскую помощь на месте. У неё резаное ранения лица. Она отказалась от госпитализации. Кроме того, пострадала одна квартира в доме, а также повреждено семь легковых автомобилей осколками.

В селе Ржевка Шебекинского городского округа пострадало сельхозпредприятие. Нанесённые повреждения затронули два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорожное покрытие. Также получили повреждения КамАЗ — колёса, кузов и кабина.

Информация о последствиях уточняется.

Также белгородцы публикуют последствия атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в мкр. «Улитка». Ранее недалеко от Ржевки шебекинцы неоднократно слышали звуки прилётов.

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