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Posted 30 сентября, 04:11

Published 30 сентября, 04:11

Modified 30 сентября, 04:15

Updated 30 сентября, 04:15

Боец самообороны погиб после атаки беспилотников под Белгородом

Боец самообороны погиб после атаки беспилотников под Белгородом

30 сентября 2024, 04:11
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Приграничье
ВСУ атаковали с помощью БПЛА посёлок Октябрьский. Один человек убит, ещё один мирный житель получил ожоги, сообщил Вячеслав Гладков.

Населённый пункт в Белгородском районе ночью подвергся атаке беспилотников ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец местной самообороны. Врачи боролись за его жизнь, но от полученных травм он умер в приёмном отделении Октябрьской ЦРБ.

Ранения получил один мирный житель — у него ожоги руки и обеих ног. Помощь мужчине оказали врачи скорой, от госпитализации он отказался.

Информацию о последствиях атаки уточнят после подомового обхода представителями администрации.

Гладков: 900 бойцов белгородской самообороны были награждены за свою работу
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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Октябрьский#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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