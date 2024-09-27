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Posted 27 сентября, 10:50

Published 27 сентября, 10:50

Modified 27 сентября, 10:52

Updated 27 сентября, 10:52

Водитель легковушки ранен после атаки дрона в Белгородском районе

Белгородский район подвергся атакам БПЛА: ранен водитель авто, под удар попал автобус

27 сентября 2024, 10:50
Фото: 1MI
Водитель легковушки ранен после атаки дрона в Белгородском районе

ВСУ атаковали Белгородский район, есть пострадавший

Сюжет
Автобус
Под удар беспилотников попали два автомобиля и автобус. Кроме того, в ещё одном населённом пункте есть разрушения на территории частного дома.

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородский район. Происшествие случилось в Петровке.

Два автомобиля в пути атаковали дроны. Пострадал водитель одной из машин — у него осколочные ранения головы. От госпитализации мужчина отказался, помощь ему оказали на месте.

Одна машина после атаки полностью сгорела, вторая получила повреждения.

Ещё один дрон ударил по автобусу на въезде в Ясные Зори. Раненых нет, пострадал только транспорт.

В Малиновке из-за сброшенного с беспилотника взрывного устройства выбило окна в гараже, а также посекло ограждение частного дома.

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