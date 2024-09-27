Белгородский район подвергся атакам БПЛА: ранен водитель авто, под удар попал автобус

Posted 27 сентября, 10:50
Published 27 сентября, 10:50
Modified 27 сентября, 10:52
Updated 27 сентября, 10:52
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородский район. Происшествие случилось в Петровке.
Два автомобиля в пути атаковали дроны. Пострадал водитель одной из машин — у него осколочные ранения головы. От госпитализации мужчина отказался, помощь ему оказали на месте.
Одна машина после атаки полностью сгорела, вторая получила повреждения.
Ещё один дрон ударил по автобусу на въезде в Ясные Зори. Раненых нет, пострадал только транспорт.
В Малиновке из-за сброшенного с беспилотника взрывного устройства выбило окна в гараже, а также посекло ограждение частного дома.
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