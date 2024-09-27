Число пострадавших при атаках ВСУ под Белгородом увеличилось

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области более 70 раз

Сюжет Обстрел

За минувшие сутки под огонь ВСУ попали восемь районов Белгородской области, пострадал один человек. Кроме того, за помощью медиков обратились люди, пострадавшие во время предыдущих обстрелов.