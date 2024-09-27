Число пострадавших при атаках ВСУ под Белгородом увеличилось

Posted 27 сентября, 08:34
Published 27 сентября, 08:34
Modified 27 сентября, 08:34
Updated 27 сентября, 08:34
После предыдущих обстрелов Белгородского района за помощью обратились ещё два жителя. Пострадавшего 16 сентября мужчину госпитализировали, а женщину, получившую травмы 25 сентября, отправили на амбулаторное лечение. За вчерашний же день, 26 сентября, по муниципалитету ударили 18 раз.
Вчера также пострадал водитель трактора: он наехал на взрывное устройство, пока работал в поле Краснояружского района. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное. Трактор же полностью сгорел. Всего по муниципалитету нанесли 12 ударов.
ВСУ атаковали ещё шесть районов, где обошлось без пострадавших мирных жителей. Под ударом оказались:
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