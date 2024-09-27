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Posted 27 сентября, 08:34

Published 27 сентября, 08:34

Modified 27 сентября, 08:34

Updated 27 сентября, 08:34

Помощь медиков понадобилась ещё нескольким пострадавшим белгородцам

Число пострадавших при атаках ВСУ под Белгородом увеличилось

27 сентября 2024, 08:34
Фото: 1MI
Помощь медиков понадобилась ещё нескольким пострадавшим белгородцам

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области более 70 раз

Сюжет
Обстрел
За минувшие сутки под огонь ВСУ попали восемь районов Белгородской области, пострадал один человек. Кроме того, за помощью медиков обратились люди, пострадавшие во время предыдущих обстрелов.

После предыдущих обстрелов Белгородского района за помощью обратились ещё два жителя. Пострадавшего 16 сентября мужчину госпитализировали, а женщину, получившую травмы 25 сентября, отправили на амбулаторное лечение. За вчерашний же день, 26 сентября, по муниципалитету ударили 18 раз.

Вчера также пострадал водитель трактора: он наехал на взрывное устройство, пока работал в поле Краснояружского района. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное. Трактор же полностью сгорел. Всего по муниципалитету нанесли 12 ударов.

ВСУ атаковали ещё шесть районов, где обошлось без пострадавших мирных жителей. Под ударом оказались:

  • Борисовский район — пять раз;
  • Валуйский округ — один раз;
  • Волоконовский район — 11 раз;
  • Грайворонский округ — 13 раз;
  • Прохоровский район — один раз;
  • Шебекинский округ — десять раз;
  • Яковлевский округ — один раз.
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