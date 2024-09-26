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Posted 26 сентября, 10:30

Published 26 сентября, 10:30

Modified 26 сентября, 10:56

Updated 26 сентября, 10:56

Тракторист пострадал при ЧП в Белгородской области

Тракторист пострадал после наезда на мину в Белгородской области

26 сентября 2024, 10:30
Фото: 1MI
Тракторист пострадал при ЧП в Белгородской области
Сюжет
Взрыв
Происшествие случилось в Краснояружском районе. Пострадавшего доставили в больницу, трактор полностью сгорел.

ЧП произошло возле Графовки в Краснояружском районе. В поле трактор наехал на взрывное устройство.

Пострадал тракторист. У него черепно-мозговая травма и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу.

Трактор полностью сгорел.

Напомним, что накануне в Волоконовском районе пострадал водитель «Газели»: машину атаковал дрон-камикадзе.

Утро началось с ЧП в Белгородской области, есть пострадавший
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