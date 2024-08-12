YouTube Kids — всё. Где теперь смотреть мультики «Синий трактор» и «Маша и Медведь»?

Если желаете смотреть мультфильмы без рекламы, можно воспользоваться российскими стриминговыми сервисами: Okko, Ivi, Kion, Premier, Wink, Start. Однако для этого придётся оформить подписку. Стоимость разная и зависит от того, какая подписка выбрана — базовая или премиум, а также от того, оплачивается месяц или весь срок сразу.