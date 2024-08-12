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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Дети

YouTube Kids — всё. Где теперь смотреть мультики «Синий трактор» и «Маша и Медведь»?

12 августа 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Родители жалуются на неработающее приложение YouTube Kids

YouTube Kids — приложение, где дети смотрели различные мультфильмы. Где теперь найти анимацию детям? Подборку сервисов — бесплатных, платных, с рекламой и без — представили «Новые известия».
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Дети

Мультфильмы можно бесплатно посмотреть на Rutube. На этой платформе разместили советские анимационные фильмы, полнометражные мультфильмы от компании Disney, а также образовательную анимацию. «Машу и Медведя» и «Трёх котов» можно найти с помощью поиска.

На платформе также есть детские блогеры, которые делают видео о том, как играют в игры. От этого контента мало пользы, но дети всё равно его любят.

Если желаете смотреть мультфильмы без рекламы, можно воспользоваться российскими стриминговыми сервисами: Okko, Ivi, Kion, Premier, Wink, Start. Однако для этого придётся оформить подписку. Стоимость разная и зависит от того, какая подписка выбрана — базовая или премиум, а также от того, оплачивается месяц или весь срок сразу.

Существует и отечественная альтернатива бесплатному детскому YouTube — «Яндекс плюс детям», однако это платное предложение. Ежемесячная стоимость — 400 рублей.

Основной недостаток заключается в том, что нельзя подписаться только на детский контент в «Яндексе». Сначала нужно оформить подписку на «Яндекс Плюс», а уже затем добавить «Яндекс Плюс Детям». Из плюсов — возможность смотреть мультфильмы без интернета и рекламы.

Напомним, что ранее возникли проблемы и со «взрослым» YouTube. Всё из-за планов «замедлить» видеоплатформу.

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#Общество#Дети#Youtube
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