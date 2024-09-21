В Белгородском районе водитель трактора попал в больницу после атаки дрона ВСУ

Posted 21 сентября, 10:36
Published 21 сентября, 10:36
Modified 21 сентября, 10:37
Updated 21 сентября, 10:37
По данным губернатора, два населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Водитель трактора получил ранение после атаки дрона. ЧП произошло в посёлке Октябрьский Белгородского района.
У мужчины осколочные ранения головы и грудной клетки. Его доставили в Октябрьскую ЦРБ попутным транспортом. После оказания медпомощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.
Также под обстрелом оказалось село Байцуры Борисовского района. В двух частных домах выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Кроме того, на территории одного из домов разрушены две надворные постройки.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.