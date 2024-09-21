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Posted 21 сентября, 10:36

Published 21 сентября, 10:36

Modified 21 сентября, 10:37

Updated 21 сентября, 10:37

В Белгородском районе водитель трактора попал в больницу после атаки дрона ВСУ

В Белгородском районе водитель трактора попал в больницу после атаки дрона ВСУ

21 сентября 2024, 10:36
Фото: 1MI
Сюжет
Происшествие
О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях. Также под обстрелом оказался населённый пункт в Борисовском районе.

По данным губернатора, два населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Водитель трактора получил ранение после атаки дрона. ЧП произошло в посёлке Октябрьский Белгородского района.

У мужчины осколочные ранения головы и грудной клетки. Его доставили в Октябрьскую ЦРБ попутным транспортом. После оказания медпомощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Также под обстрелом оказалось село Байцуры Борисовского района. В двух частных домах выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Кроме того, на территории одного из домов разрушены две надворные постройки.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Борисовский район#Происшествие#Чрезвычайная ситуация#Медицинская помощь#Тракторист#Ранение#Белгород#ВСУ#Военные действия#Оперативные службы
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